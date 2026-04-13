Thủ tướng Hungary Viktor Orban thất bại bầu cử, khép lại 16 năm cầm quyền 13/04/2026 05:54

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 12-4, khép lại 16 năm cầm quyền liên tiếp khi cử tri nước này đi bỏ phiếu với số lượng kỷ lục và lựa chọn nhân vật đường lối thân Liên minh châu Âu (EU) Peter Magyar, theo kênh Channel News Asia.

Theo tờ Hungary Today, với 90% số phiếu đã được kiểm đếm, phân bổ ghế tại Quốc hội Hungary hiện như sau: đảng Tisza của ông Magyar chiếm 138 ghế; đảng Fidesz của ông Orban chiếm 54 ghế; đảng Our Homeland chiếm 7 ghế.

Hiện liên minh cầm quyền gồm đảng Fidesz và đảng Nhân dân Dân chủ Cơ đốc giáo (KDNP) đang nắm 167 ghế trong Quốc hội Hungary.

Tuy nhiên, kết quả sơ bộ cho thấy đảng Tisza đã giành được đa số 2/3 tại Quốc hội, đồng nghĩa với việc đảng này có thể sửa đổi hiến pháp và đảo ngược những thay đổi trước đây mà Fidesz đã thực hiện đối với luật cơ bản của Hungary.

Khi kết quả cho thấy chiến thắng thuộc về mình, ông Magyar tuyên bố: “Như chúng tôi đã hứa, như chúng tôi kỳ vọng, hôm nay, ngày 12-4, Hungary và hàng triệu người dân một lần nữa đã làm nên lịch sử, đúng 23 năm sau cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên minh châu Âu tại Hungary".

Ông Peter Magyar - thủ tướng đắc cử của Hungary. Ảnh: AFP

Ông Magyar kêu gọi ông Orban không đưa ra bất kỳ biện pháp nào nhằm hạn chế dư địa điều hành của chính phủ kế nhiệm. Ông Magyar cũng đề nghị Tổng thống Hungary Tamás Sulyok nhanh chóng trao cho mình quyền thành lập chính phủ mới, sau đó từ chức.

“Tôi kêu gọi ngài Tổng thống ngay lập tức giao cho tôi, với tư cách người đứng đầu danh sách của đảng chiến thắng, nhiệm vụ thành lập chính phủ, rồi sau đó rời khỏi cương vị của mình” - ông Magyar tuyên bố.

Ông Magyar cho biết ông Orban đã thừa nhận thất bại.

“Thủ tướng Viktor Orban vừa gọi điện chúc mừng chiến thắng của chúng tôi” - ông Magyar cho hay.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại thủ đô Budapest, Thủ tướng Orban thừa nhận kết quả bầu cử đã rõ ràng và là một thất bại đối với đảng của ông.

“Kết quả bầu cử vẫn chưa hoàn tất, nhưng mọi thứ đã đủ rõ ràng và dễ hiểu. Đây là một kết quả đau đớn với chúng tôi, nhưng rất rõ ràng. Trách nhiệm và cơ hội điều hành đất nước đã không được trao cho chúng tôi. Tôi đã gửi lời chúc mừng tới bên chiến thắng” - ông Orban nói.

Ông cho biết thêm đảng Fidesz sẽ tiếp tục phục vụ Hungary từ vị thế đối lập.

Theo quy định, ông Sulyok dự kiến triệu tập Quốc hội mới trong vòng 30 ngày sau bầu cử. Thủ tướng Hungary sẽ do Quốc hội bầu bằng hình thức bỏ phiếu đa số đơn giản. Ông Magyar dự kiến sẽ được bầu làm tân thủ tướng Hungary tại cuộc họp quốc hội đầu tiên vào tháng 5 tới.

Cuộc bầu cử ngày 12-4 được giới quan sát tại châu Âu và Mỹ đặc biệt theo dõi.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ca ngợi chiến thắng áp đảo của đảng Tisza là dấu hiệu cho thấy nước này đang quay trở lại với châu Âu.

“Trái tim châu Âu đang đập mạnh mẽ hơn tại Hungary đêm nay. Hungary đã lựa chọn châu Âu. Một quốc gia đang giành lại con đường châu Âu của mình. Liên minh trở nên mạnh mẽ hơn” - bà von der Leyen viết trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã gửi lời chúc mừng tới ông Magyar và cảm ơn ông Orban vì những gì bà gọi là sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên trong nhiều năm qua. Trước đó, bà Meloni từng công khai ủng hộ ông Orban trước thềm cuộc bầu cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày qua thể hiện sự ủng hộ mạnh với ông Orban. Ngày 10-4, Tổng thống Trump tuyên bố rằng chính quyền của ông sẵn sàng hỗ trợ kinh tế cho Hungary nếu Thủ tướng Orban tái đắc cử.