Ông Trump hết mình ủng hộ đồng minh Orban tái đắc cử thủ tướng Hungary 11/04/2026 15:48

Tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày qua thể hiện sự ủng hộ mạnh với Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong bối cảnh Hungary sẽ bầu cử quốc hội vào ngày mai 12-4 và đảng Fidesz của ông Orban đang bị đảng Tisza đối lập dẫn trước.

Ngày 10-4, Tổng thống Trump tuyên bố rằng chính quyền của ông sẵn sàng hỗ trợ kinh tế cho Hungary nếu Thủ tướng Orban tái đắc cử.

"Chính quyền của tôi sẵn sàng sử dụng toàn bộ sức mạnh kinh tế của Mỹ để củng cố nền kinh tế Hungary, như chúng tôi đã từng làm cho các đồng minh lớn của mình trong quá khứ, nếu Thủ tướng Viktor Orbán và người dân Hungary cần đến điều đó. Chúng tôi rất hào hứng đầu tư vào sự thịnh vượng trong tương lai mà sự lãnh đạo của ông Orbán sẽ tạo ra" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: ANADOLU

Ngày trước đó ông Trump cũng có một bài đăng trên Truth Social, kêu gọi người dân Hungary "hãy ra ngoài và bỏ phiếu" để Thủ tướng Orbán tái đắc cử.

Trong bài đăng này, ông Trump ca ngợi đồng minh Orban là một “nhà lãnh đạo thực sự mạnh mẽ và quyền lực” , ghi nhận sự đóng góp của ông Orban trong việc giúp đạt được “những tầm cao mới về hợp tác và thành tựu ngoạn mục” giữa Mỹ và Hungary.

“Hungary: Hãy ra ngoài và bỏ phiếu cho Viktor Orban. Ông ấy là một người bạn chân thành, một chiến binh và một người chiến thắng, tôi hoàn toàn ủng hộ ông ấy tái đắc cử chức Thủ tướng Hungary — Viktor Orban sẽ không bao giờ làm người dân Hungary thất vọng. Tôi luôn ủng hộ ông ấy!” – ông Trump viết trên Truth Social.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã đến thăm Hungary trong tuần này, có cuộc gặp với ông Orban và có bài phát biểu công khai, trong đó ông nhấn mạnh sự ủng hộ của Washington đối với nhà lãnh đạo Hungary, đồng thời chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) vì trừng phạt Hungary. Chuyến thăm của ông Vance được cho nhằm củng cố sự ủng hộ của Mỹ dành cho ông Orban trước cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 12-4, theo tờ The Hill.

Hungary sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào Chủ nhật 12-4. Một tổng hợp các cuộc thăm dò dư luận do trang web tin tức Politico thực hiện cho thấy đảng Fidesz của ông Orban đang bị đảng Tisza đối lập dẫn trước 11%.

Hãng tin Reuters cũng nhận định rằng ông Orban và đảng Fidesz của ông đang đối mặt thử thách khó khăn nhất từ ​​trước đến nay trong cuộc bầu cử sắp tới, khi các cuộc thăm dò độc lập gần đây cho thấy đảng đối lập Tisza đang trên đà giành được đa số hai phần ba trong quốc hội.