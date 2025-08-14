Tình báo Nga: EU, Ukraine âm mưu lật đổ Thủ tướng Orban và 'thay đổi chế độ' ở Hungary 14/08/2025 08:35

(PLO)- Đảng đối lập Hungary ngay lập tức cáo buộc ngược Moscow can thiệp bầu cử ở Hungary sau khi tình báo Nga cho rằng EU và Ukraine đang âm mưu lật đổ Thủ tướng Viktor Orban và 'thay đổi chế độ' ở Hungary.

Cơ quan Tình báo nước ngoài Nga (SVR) ngày 13-8 cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang âm mưu tiếp tay lật đổ Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban vì cái gọi là “chính sách độc lập” của Budapest khỏi Brussels, đài RT đưa tin.

Văn phòng Báo chí của SVR viết trên trang web của cơ quan này rằng “theo thông tin mà SVR nhận được, Ủy ban châu Âu coi ban lãnh đạo hiện tại của Hungary là một trở ngại ngày càng nghiêm trọng đối với một châu Âu thống nhất".

SVR cáo buộc rằng “Chủ tịch Ủy ban châu Âu - bà Ursula von der Leyen đang nghiêm túc nghiên cứu các kịch bản thay đổi ‘chế độ ở Budapest’”. Trong đó lãnh đạo đảng đối lập Tôn trọng và Tự do (Tisza) - ông Peter Magyar được coi là “ứng cử viên hàng đầu cho vị trí người đứng đầu chính phủ” thay thế ông Orban.

Lãnh đạo đảng đối lập Hungary "Tôn trọng và Tự do" (Tisza) - ông Peter Magyar (người cầm đuốc) trong một cuộc tuần hành ở Budapest hồi tháng 10-2024. Ảnh: dpa

Theo tình báo Nga, EU vốn đã tức giận trước các nỗ lực của Budapest nhằm theo đuổi “một chính sách độc lập”, ảnh hưởng tới việc thông qua các quyết định tập thể tại Brussels, chủ yếu liên quan Nga và Ukraine.

Đặc biệt, quyết định của Hungary hồi cuối tháng 7 ngăn chặn dự luật ngân sách mới của EU được SVR gọi là “giọt nước làm tràn ly” trong quan hệ giữa Brussels và Budapest. Dự luật này, với một trong các trọng tâm là củng cố quốc phòng của khối, được chuẩn bị cho nguy cơ xung đột với Nga.

SVR cáo buộc EU đang triển khai “các nguồn lực vật chất, hành chính, truyền thông và vận động hành lang” để nỗ lực để đưa ông Magyar lên nắm quyền “sau cuộc bầu cử quốc hội [Hungary] vào mùa xuân năm 2026, hoặc thậm chí có thể sớm hơn”.

Tình báo Nga còn nhắc đích danh một số quốc gia và đảng Nhân dân châu Âu (EPP) tham gia “nỗ lực đảo chính” của EU. SVR cũng cáo buộc Ukraine “tích cực tham gia” “gây bất ổn tình hình ở Hungary thông qua năng lực của các cơ quan đặc nhiệm Ukraine và cộng đồng người Ukraine sống ở nước ngoài”.

SVR không đưa ra bằng chứng cụ thể cho các cáo buộc trên.

Chính phủ Hungary, các quốc gia khác trong EU và Ukraine, cũng như Ủy ban châu Âu, chưa có bình luận về cáo buộc của tình báo Nga.

Trước đó, Thủ tướng Orban hồi cuối tháng 10-2024 cũng từng cáo buộc EU nỗ lực “thay thế chính quyền Hungary bằng một ‘chính quyền Jawohl’ mới” và nêu đích danh bà von der Leyen và Chủ tịch EPP Manfred Weber là những người chủ mưu.

Trong khi đó, đảng đối lập Hungary "Tôn trọng và Tự do" (Tisza) gọi cáo buộc của SVR là “thông tin sai lệch một cách rõ ràng”.

Trong một buổi tuần hành ở thị trấn Balatonfured (Hungary) cùng ngày 13-8, Lãnh đạo đảng đối lập Tisza - ông Peter Magyar cáo buộc “Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hungary” và cáo buộc ngược lại rằng chính Moscow là bên “muốn lật đổ chính quyền dân chủ Hungary”.

Nga chưa có bình luận về cáo buộc từ ông Magyar và đảng Tisza.