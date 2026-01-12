Chủ tịch Fed nói ông bị điều tra hình sự vì không hạ lãi suất theo ý ông Trump 12/01/2026 09:48

(PLO)- Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - ông Jerome Powell xác nhận việc các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra hình sự đối với ông, cho rằng mục tiêu được nêu ra của cuộc điều tra hình sự chỉ là cái cớ.

Ngày 11-1, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - ông Jerome Powell xác nhận việc các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra hình sự đối với ông liên quan dự án cải tạo trị giá 2,5 tỉ USD đối với trụ sở của Fed tại thủ đô Washington, D.C., theo đài CNBC.

Ông Powell cho biết mục tiêu được nêu ra của cuộc điều tra hình sự chỉ là cái cớ, và rằng trên thực tế ông bị điều tra vì Fed “ấn định lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất của chúng tôi về điều gì phục vụ lợi ích công chúng, thay vì làm theo các ưu tiên của” Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Vấn đề ở đây là liệu Fed có thể tiếp tục ấn định lãi suất dựa trên bằng chứng và các điều kiện kinh tế hay thay vào đó, chính sách tiền tệ sẽ bị chi phối bởi áp lực hoặc sự đe dọa mang tính chính trị” - ông Powell nói trong một tuyên bố video được đăng trên tài khoản X của Fed.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - ông Jerome Powell. Ảnh: AFP

Theo lời ông Powell, ngày 9-1, “Bộ Tư pháp đã gửi trát triệu tập của đại bồi thẩm đoàn tới Fed, đe dọa truy tố hình sự liên quan lời khai của tôi trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hồi tháng 6 năm ngoái”.

“Lời khai đó, một phần, liên quan một dự án kéo dài nhiều năm nhằm cải tạo các tòa nhà văn phòng lịch sử của Fed” - ông bổ sung.

“Tôi hết sức tôn trọng pháp quyền và trách nhiệm giải trình trong nền dân chủ của chúng ta. Không ai - chắc chắn không phải chủ tịch Fed - đứng trên pháp luật. Nhưng hành động chưa từng có tiền lệ này cần được xem xét trong bối cảnh rộng hơn của những lời đe dọa và áp lực liên tục từ phía chính quyền” - chủ tịch Fed nhấn mạnh.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm ngay sau tuyên bố của ông Powell.

The New York Times là cơ quan đầu tiên đưa tin về cuộc điều tra này, dẫn lời các quan chức đã được thông báo về vụ việc.

Theo tờ báo, cuộc điều tra do Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ tại Đặc khu Columbia giám sát.

Văn phòng này do Công tố viên Liên bang Jeanine Pirro đứng đầu, một cựu công tố viên bang New York và người dẫn chương trình của đài Fox News, được ông Trump bổ nhiệm vào vị trí này.

Ông Trump tối 11-1 nói với đài NBC News rằng ông “không biết gì về việc này” khi đề cập cuộc điều tra hình sự đối với ông Powell.

“Nhưng rõ ràng ông ấy không giỏi điều hành Fed, và cũng không giỏi xây dựng các tòa nhà” - ông Trump nói.

Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích ông Powell vì Fed không cắt giảm lãi suất mạnh và nhanh như ông yêu cầu kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào tháng 1-2025.