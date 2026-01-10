Ông Trump họp các lãnh đạo dầu khí Mỹ tại Nhà Trắng, bàn chuyện đầu tư vào Venezuela 10/01/2026 09:30

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết các công ty dầu khí Mỹ sẽ “an toàn tuyệt đối, an ninh tuyệt đối” khi đầu tư tại Venezuela và cho rằng tình hình hiện tại mang đến cho các công ty này cơ hội khai thác chưa từng có.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng với lãnh đạo các công ty dầu khí lớn vào chiều 9-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết các công ty này sẽ “an toàn tuyệt đối, an ninh tuyệt đối” khi đầu tư tại Venezuela.

Ông Trump lần nữa khẳng định rằng việc bắt giữ Tổng thống Venezuela – ông Nicolás Maduro đem lại cho các công ty dầu khí Mỹ một cơ hội khai thác chưa từng có, theo tờ The Guardian.

“Chúng ta sẽ khai thác được lượng dầu mỏ mà ít người từng thấy. Venezuela sẽ rất thành công và người dân Mỹ sẽ là những người hưởng lợi lớn” – ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên nội các tại cuộc họp với các lãnh đạo công ty dầu khí, tại Nhà Trắng hôm 9-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tại cuộc họp báo, ông Trump cũng cảnh báo các lãnh đạo công ty này rằng nếu họ không quan tâm đến nỗ lực đầu tư, thì ông cũng có những người “sẵn sàng thay thế vị trí" của họ.

Đáp lại, nhiều lãnh đạo các công ty dầu khí bày tỏ sự sẵn lòng tái thiết cơ sở hạ tầng dầu khí của Venezuela với sự đảm bảo của chính phủ Mỹ.

Ông Mark Nelson - phó chủ tịch của công ty dầu khí Chevron tại cuộc họp báo. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Ông Mark Nelson – phó chủ tịch của Chevron, hiện là tập đoàn duy nhất của Mỹ hoạt động trong ngành dầu mỏ Venezuela – nói: “Chevron đã là một phần của quá khứ Venezuela, chúng tôi chắc chắn cam kết với hiện tại của nước này. Với tư cách là một công ty Mỹ đáng tự hào, chúng tôi rất mong muốn giúp Venezuela xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”.

Ông Darren Woods – giám đốc điều hành của công ty dầu khí Exxon – cho biết công ty ông dự kiến ​​có “những thay đổi đáng kể” đối với bối cảnh pháp lý và thương mại của Venezuela để công ty có thể tái đầu tư vào nước này.

“Chúng tôi tin tưởng rằng với chính quyền này và Tổng thống Trump, cùng hợp tác chặt chẽ với chính phủ Venezuela, những thay đổi đó có thể được thực hiện” – ông Woods nói.

Trữ lượng dầu mỏ của Venezuela được cho là lớn nhất thế giới. Theo The Guardian, trong những năm gần đây, sản lượng dầu mỏ của nước này đã giảm do gặp khó khăn trong cơ sở hạ tầng và đầu tư.

Venezuela chưa bình luận về thông tin trên.