Hình ảnh hiện trường vụ cháy phía sau chợ Bình Trưng, TP.HCM 11/01/2026 11:49

(PLO)- Đám cháy bùng phát tại khu vực nhà tạm phía sau chợ Bình Trưng, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng, TP.HCM. Sau nhiều nỗ lực, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

VIDEO: Cảnh sát nỗ lực dập tắt đám cháy phía sau chợ Bình Trưng.

Sáng 11-1, khói lửa bùng phát từ khu vực nhà tạm phía sau chợ Bình Trưng (đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng, TP.HCM), lực lượng Cảnh sát PCCC đã khẩn trương triển khai nhiều phương tiện, nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo ghi nhận, vào sáng cùng ngày, khói lửa bùng lên từ khu vực nhà tạm phía sau chợ Bình Trưng, ven mé sông. Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế nhưng không thành. Ảnh: PHẠM HẢI

Khu vực cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như mút, nhựa, chai nhựa… nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Sức nóng lớn và mùi khét khiến nhiều người dân hoảng loạn, khẩn trương di dời tài sản ra khu vực an toàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy, xe thang, xe cứu nạn cứu hộ cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng chức năng triển khai trinh sát, tìm kiếm người có khả năng mắc kẹt, đồng thời sử dụng nhiều lăng B và đường vòi tiếp nước để dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh. Ảnh: PHẠM HẢI

Gần 10 giờ trưa, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, kết cấu tường gạch, mái tôn, diện tích hơn 200 m2, chất cháy chủ yếu là vật dụng sinh hoạt gia đình, chai vỏ nhựa... Ảnh: PHẠM HẢI

Cảnh sát PCCC và CNCH liên tục phun nước làm mát khu vực cháy, bới tìm trong đống đổ nát để cứu tài sản, đồng thời tổ chức tìm kiếm người có khả năng mắc kẹt bên trong. Công tác chữa cháy và cứu nạn được triển khai khẩn trương, thận trọng nhằm hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh. Ảnh: PHẠM HẢI

Sau khi khống chế đám cháy, Cảnh sát PCCC tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra hiện trường nhằm phòng ngừa cháy bùng phát trở lại. Ảnh: PHẠM HẢI

Đến 11 giờ, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa khu vực, phục vụ công tác khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Duy Trinh để phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ; lực lượng y tế và xe cấp cứu cũng được bố trí sẵn sàng.

Lãnh đạo UBND phường Bình Trưng cho biết hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân cũng như thiệt hại do vụ cháy gây ra. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.