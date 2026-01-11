Hình ảnh hiện trường vụ cháy phía sau chợ Bình Trưng, TP.HCM
PHẠM HẢI
(PLO)- Đám cháy bùng phát tại khu vực nhà tạm phía sau chợ Bình Trưng, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng, TP.HCM. Sau nhiều nỗ lực, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Khu vực cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như mút, nhựa, chai nhựa… nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Sức nóng lớn và mùi khét khiến nhiều người dân hoảng loạn, khẩn trương di dời tài sản ra khu vực an toàn. Ảnh: PHẠM HẢI
Cảnh sát PCCC và CNCH liên tục phun nước làm mát khu vực cháy, bới tìm trong đống đổ nát để cứu tài sản, đồng thời tổ chức tìm kiếm người có khả năng mắc kẹt bên trong. Công tác chữa cháy và cứu nạn được triển khai khẩn trương, thận trọng nhằm hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh. Ảnh: PHẠM HẢI
Sau khi khống chế đám cháy, Cảnh sát PCCC tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra hiện trường nhằm phòng ngừa cháy bùng phát trở lại. Ảnh: PHẠM HẢI
Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Duy Trinh để phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ; lực lượng y tế và xe cấp cứu cũng được bố trí sẵn sàng.
Lãnh đạo UBND phường Bình Trưng cho biết hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân cũng như thiệt hại do vụ cháy gây ra. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.