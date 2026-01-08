Buông 2 tay khi đi xe trên cầu Ba Son, nam thanh niên bị tịch thu SH 08/01/2026 22:30

(PLO)- CSGT TP.HCM vừa lập biên bản xử phạt, tịch thu phương tiện và tước giấy phép lái xe đối với nam thanh niên có hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô trên cầu Ba Son.

Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua Đội CSGT Bến Thành đã tiếp nhận nhiều hình ảnh, video clip do người dân cung cấp phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua xác minh, đơn vị đã mời các trường hợp liên quan đến làm việc và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Hình ảnh ghi lại nam thanh niên chở cô gái buông hai tay khi chạy trên cầu Ba Son. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, Đội CSGT Bến Thành tiếp nhận phản ánh của người dân về clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe mô tô biển số 61C1-773… lưu thông trên cầu Ba Son, phía sau chở theo một phụ nữ, trong khi người lái buông cả hai tay khi xe đang di chuyển.

Từ hình ảnh thu thập được, lực lượng CSGT đã xác minh, mời chủ phương tiện và người điều khiển đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Ngày 6-1, người điều khiển phương tiện trong clip là NLMQ (21 tuổi, ngụ phường An Phú, TP.HCM) đã đến làm việc với Đội CSGT Bến Thành.

Tại buổi làm việc, Q thừa nhận hành vi vi phạm xảy ra vào khoảng tháng 11-2025 và cho biết chính mình là người đăng tải clip lên mạng xã hội. Sau đó, nhận thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật, Q đã tự gỡ bỏ video.

NLMQ (21 tuổi, ngụ phường An Phú, TP.HCM) làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: PC08

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông NLMQ về hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Trước đó, Đội CSGT Bến Thành cũng đã lập biên bản xử phạt, tịch thu phương tiện đối với một trường hợp điều khiển xe SH, biển số 56789 chở ba người, buông cả hai tay khi lưu thông trên cầu Ba Son.

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Việc buông tay lái, biểu diễn nguy hiểm không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa tính mạng bản thân và những người xung quanh.