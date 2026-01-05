Tịch thu xe SH biển số 56789 vụ 'thiếu nữ buông tay trên cầu Ba Son' 05/01/2026 21:18

(PLO)- Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản, tịch thu xe SH biển số 56789 đối với thiếu nữ 16 tuổi có hành vi buông cả hai tay khi lái xe trên cầu Ba Son.

Tối 5-1, Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã mời thiếu nữ chạy xe máy hiệu SH có hành vi buông cả hai tay trên cầu Ba Son đến làm việc. Thiếu nữ này xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Người cầm lái được xác định là NLMA (16 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Qua xác minh, lúc 1 giờ 55 sáng 20-7-2025, NLMA điều khiển xe máy hiệu SH biển số 60C1-567.89 lưu thông trên cầu Ba Son, hướng từ phường Sài Gòn (quận 1 cũ, TP.HCM) đi phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ).

Thời điểm này, NLMA chở thêm hai bạn nữ khác. Khi đang di chuyển trên cầu Ba Son, NLMA đã buông cả hai tay, hò hét cùng hai người đi cùng. Đáng chú ý, người ngồi giữa còn đứng hẳn lên xe, gây nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Công an mời làm việc với thiếu nữ điều khiển xe máy buông hai tay. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 4-1, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh ba cô gái có hành vi buông cả hai tay khi lái xe máy trên cầu Ba Son. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Bến Thành đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và triệu tập người vi phạm.

Do NLMA chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy theo quy định, Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản cảnh cáo đối với thiếu nữ về hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe. Với lỗi vi phạm này, cơ quan chức năng sẽ tiến hành tịch thu xe máy hiệu SH biển số 60C1-567.89.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip thiếu nữ chở hai cô gái và buông cả hai tay. Ảnh: CA

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe (là ông nội của NLMA) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Theo quy định, hành vi này có mức phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng.