Truy tìm chủ sở hữu xe máy trong vụ án do Lâm Tấn Lợi thực hiện 02/01/2026 12:48

(PLO)- Công an TP.HCM đang tạm giữ xe máy biển số 77B8-9342 là vật chứng trong vụ án do Lâm Tấn Lợi thực hiện và thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp.

Ngày 2-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý, điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 17-10-2025 tại địa chỉ 91-18, khu phố 82, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM.

Vụ án do Lâm Tấn Lợi thực hiện. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tạm giữ một xe máy là vật chứng của vụ án với các đặc điểm nhận dạng sau: Biển số: 77S8-9342; số khung: 22TT009424, số máy: FMH009424.

Công an phát thông báo tìm chủ sở hữu của chiếc xe máy. Ảnh: CA

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo: Ai là chủ sở hữu hợp pháp của xe máy nêu trên, đề nghị liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thiện Xuân (số điện thoại: 0933246766) để làm việc và phối hợp giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tin, nếu chủ sở hữu hợp pháp của xe máy trên không đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ xử lý tang vật theo quy định.