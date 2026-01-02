Trộm 5 laptop trong ký túc xá, thanh niên bị bắt sau chưa đầy 6 giờ 02/01/2026 12:05

(PLO)- Chỉ trong chưa đầy 6 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Mỹ (TP.HCM) đã làm rõ vụ trộm 5 máy tính xách tay của sinh viên tại ký túc xá Trường Cao đẳng CTIM.

Ngày 2-1, Công an phường Tân Mỹ, TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, bắt nam thanh niên trộm 5 laptop trong kí túc xá của trường Cao đẳng trên địa bàn.

TPĐ (30 tuổi) làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 26-12-2025, Công an phường Tân Mỹ tiếp nhận tố giác của Ban Quản lý Ký túc xá Trường Cao đẳng CTIM (địa chỉ số 15 Trần Văn Trà, phường Tân Mỹ) về việc 5 sinh viên bị mất trộm 5 máy tính xách tay.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Tân Mỹ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn và tổ chức truy xét nóng.

Công an trao trả tài sản cho bị hại. Ảnh: CA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian chưa đầy 6 giờ, công an đã xác định và mời nam thanh niên tên TPĐ (30 tuổi) về trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định đối tượng có hiểu biết về khu vực, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản tại ký túc xá để thực hiện hành vi trộm cắp.

Tại cơ quan công an, TPĐ đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an phường Tân Mỹ đã thu hồi đầy đủ 5 máy tính xách tay và kịp thời trao trả cho các sinh viên là bị hại.

Công an phường Tân Mỹ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định; đồng thời khuyến cáo người dân, sinh viên nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân, chủ động phòng ngừa tội phạm, kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.