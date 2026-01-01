TP.HCM rộn ràng countdown, pháo hoa chào năm mới 2026 01/01/2026 06:18

(PLO)- Tối 31-12, người dân và du khách đổ về trung tâm TP.HCM dự countdown, xem pháo hoa tại nhiều điểm, cùng đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới 2026.

Tối 31-12, các khu vực trung tâm TP.HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi, khu vực trước Công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn) trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người dân và du khách khi Thành phố tổ chức chương trình Countdown chào đón năm mới 2026.

Dòng người đổ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Từ khoảng 17 giờ, nhiều tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng… đã ken đặc người và phương tiện.

Người dân hòa mình vào những “bữa tiệc âm nhạc”, thưởng thức các màn trình diễn ánh sáng đặc sắc.

Lượng lớn người dân, du khách đổ về khu vực trung tâm để chờ thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới khiến giao thông tại một số điểm xảy ra ùn ứ cục bộ.

Nhiều bãi giữ xe máy quanh các khu vực xem pháo hoa, sân khấu countdown nhanh chóng kín chỗ, không nhận thêm xe.

Người dân thường tụ tập, tổ chức tiệc tùng trong đêm giao thừa, còn tại các bãi biển bắn pháo hoa chào mừng năm mới.

Tại các khu vực vui chơi, sân khấu countdown, không khí đón năm mới diễn ra sôi động, rộn ràng. Người dân hòa mình vào những “bữa tiệc âm nhạc”, thưởng thức các màn trình diễn ánh sáng đặc sắc và hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc đếm ngược chào năm mới.

Các bạn trẻ và các gia đình đã tập trung về đây để vui chơi, chụp ảnh, thưởng thức các chương trình âm nhạc.

Cùng thời điểm, không khí tại Công viên Sáng tạo cũng trở nên náo nhiệt trước giờ countdown đón Tết Dương lịch 2026. Từ sớm, đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ và các gia đình, đã tập trung về đây để vui chơi, chụp ảnh, thưởng thức các chương trình âm nhạc.

Gia đình cùng ghi lại khoảnh khắc chào năm mới.

Khuôn viên công viên được trang trí hệ thống ánh sáng và tiểu cảnh hiện đại, tạo điểm nhấn cho không gian lễ hội cuối năm.

Ngoài gia đình, các bạn trẻ còn có các đội trong công ty hẹn nhau để cùng xem pháo hoa, đón năm mới.

Lực lượng chức năng được bố trí túc trực tại các khu vực trọng điểm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần để đêm countdown diễn ra trong không khí vui tươi, văn minh.

Các bạn trẻ cùng chụp hình chào đón năm mới.

Để chào đón năm mới 2026, TP.HCM đã tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026, tại 6 điểm gồm 3 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp.

Người dân trải bạt, quây quần thưởng thức đồ ăn nhẹ tại Công viên Sáng tạo trong không khí rộn ràng đêm countdown, chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới.

﻿ Giữa thảm cỏ xanh và ánh đèn thành phố rực rỡ, những người trẻ thả lỏng mình, nằm nghe thời gian chậm lại, chờ khoảnh khắc năm mới gõ cửa.