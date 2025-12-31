Hàng triệu người dân cả nước xuống phố đón năm mới 2026 31/12/2025 22:31

(PLO)- Tối 31-12, hàng triệu người dân trên cả nước đổ ra đường vui chơi trong không khí hân hoan, cùng chờ đón khoảnh khắc bước sang năm mới 2026 với nhiều niềm tin và hy vọng.

Tối 31-12, khi thời khắc khép lại năm cũ và chào đón năm mới 2026 cận kề, không khí tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước trở nên rộn ràng, hân hoan hơn bao giờ hết.

Hàng triệu người dân nô nức đổ ra đường, tập trung tại các khu vực trung tâm, quảng trường, phố đi bộ để vui chơi, chờ đón giây phút bước sang năm mới.

Ghi nhận tại TP.HCM, ngay từ cuối giờ chiều, các tuyến đường trung tâm như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi, công viên bờ sông Sài Gòn… đã đông nghịt người.

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn dạo bộ, chụp ảnh, thưởng thức âm nhạc và tham gia các hoạt động giải trí. Không khí càng về khuya càng trở nên náo nhiệt khi dòng người đổ về các khu vực tổ chức sự kiện, sân khấu ngoài trời để cùng nhau đếm ngược chào năm mới.