Đề nghị truy tố nam thanh niên chạy xe biển số giả tông xe CSGT rồi bỏ trốn 25/02/2026 12:48

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã đề nghị truy tố nam thanh niên chạy xe biển số giả tông xe CSGT, về tội chống người thi hành công vụ.

Video: Đề nghị truy tố nam thanh niên chạy xe biển số giả tông xe CSGT rồi bỏ trốn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND khu vực 4 (Tây Ninh), đề nghị truy tố Nguyễn Võ Hoài Nhớ (21 tuổi, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khi tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Nhớ không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy theo hướng quốc lộ N2.

Đáng nói, một cán bộ trong tổ công tác điều khiển mô tô đặc chủng vượt lên chặn đầu xe yêu cầu Nhớ dừng lại. Tuy nhiên, Nhớ tiếp tục đánh lái, khiến phần cản trước xe bán tải tông xe CSGT đổ xuống đường. Chưa dừng lại, Nhớ còn lái xe cán qua bánh trước mô tô rồi tiếp tục bỏ chạy khỏi hiện trường.