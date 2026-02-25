Đề nghị truy tố nam thanh niên tông xe CSGT ở Tây Ninh rồi bỏ trốn 25/02/2026 09:42

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã đề nghị truy tố nam thanh niên chạy xe biển số giả tông xe CSGT, về tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 25-2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND khu vực 4 (Tây Ninh), đề nghị truy tố Nguyễn Võ Hoài Nhớ (21 tuổi, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Video: Tài xế xe bán tải quay đầu tông xe CSGT

Theo kết quả điều tra, khoảng 7 giờ ngày 23-11, Nhớ điều khiển xe bán tải gắn biển số giả đã đặt mua trên mạng xã hội, rồi gắn đè lên biển thật lưu thông trên Đường tỉnh 816 theo hướng từ Quốc lộ 1 đi Quốc lộ N2.

Đến 8 giờ 32 cùng ngày, khi xe lưu thông đến Km1+700 đường tỉnh 816 (ấp 5 Bình Đức, xã Bình Đức), phương tiện chạy với tốc độ 62 km/h, vượt mức tối đa cho phép. Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nhưng Nhớ không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy theo hướng quốc lộ N2.

Nguyễn Võ Hoài Nhớ bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Lực lượng Tổ tuần tra CSGT lập tức điều khiển mô tô đặc chủng truy đuổi, đồng thời thông báo lực lượng địa phương tổ chức chốt chặn. Khi đến khu vực gần cầu Bà Thiện, nơi mặt cầu hẹp và có xe tải di chuyển chậm phía trước, Nhớ bất ngờ quay đầu xe.

Lúc này, một cán bộ trong tổ công tác điều khiển mô tô đặc chủng vượt lên chặn đầu xe yêu cầu Nhớ dừng lại. Tuy nhiên, Nhớ tiếp tục đánh lái, khiến phần cản trước xe bán tải tông vào mô tô đặc chủng làm xe đổ xuống đường. Chưa dừng lại, Nhớ còn lái xe cán qua bánh trước mô tô rồi tiếp tục bỏ chạy khỏi hiện trường.

Xe CSGT bị xe bán tải quay đầu tông trúng. Ảnh cắt từ clip

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Võ Hoài Nhớ và tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, việc xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.