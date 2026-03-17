Tòa trả hồ sơ vụ đâm đồng nghiệp do bị hất nước đá vào người 17/03/2026 15:16

(PLO)- Do bị đồng nghiệp dùng xô nước đá hất vào người, bị cáo Nguyễn Văn Đông đã chém liên tục vào người nạn nhân.

Ngày 17-3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Đông (31 tuổi, ngụ Gia Lai) về tội giết người.

HĐXX đã quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung những vấn đề chưa được làm rõ trong hồ sơ vụ án.

Theo cáo trạng, ngày 1-3-2025, tại một quán ăn ở phường Sài Gòn, TP.HCM, trong khi đang làm việc, anh HCT (nhân viên của quán) đã đùa giỡn và dùng xô nước đá hất vào người Nguyễn Văn Đông (cùng là nhân viên của quán) nên hai bên xảy ra cự cãi.

Do bực tức, Đông lấy một con dao chém liên tục 3 nhát vào đầu, vai người anh T.

Sau đó, Đông bỏ con dao xuống nền nhà nhưng thấy anh T vẫn muốn gây sự. Đông cầm con dao định chém tiếp thì được người cùng làm việc tại quán can ngăn.

Theo kết luận giám định, anh T bị thương tích 23%. Sau khi được đưa đi cấp cứu, anh T đã đến công an trình báo sự việc.

Ngày 7-3-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đông về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 4-8-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đông về tội giết người.

Theo kết luận giám định tổn thương cơ thể, tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh T tại thời điểm giám định là 23%. Các thương tích trên cơ thể của anh T có đặc điểm phù hợp do vật sắc tác động gây ra, là thương tích vùng đầu, gây nguy hiểm cho tính mạng.

Tại Bản Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM cho thấy hung khí gây án là con dao thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo Thông tư số 75/2024/TT-BCA hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.