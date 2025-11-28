Vụ xe bán tải tông xe CSGT ở Tây Ninh: Tài xế đối mặt trách nhiệm pháp lý nào? 28/11/2025 17:15

(PLO)- Hành vi của tài xế xe bán tải ngoài dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ; thì căn cứ động cơ, mục đích và nhận thức trong quá trình tẩu thoát, tài xế cũng có thể bị xem xét xử lý về tội giết người.

Như PLO đã đưa tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ một tài xế xe bán tải để xác minh dấu hiệu vi phạm, trong đó có hành vi không chấp hành hiệu lệnh và chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo hình ảnh từ camera tại hiện trường thì lúc 8 giờ 39 ngày 23-11, tổ công tác đang tuần tra trên Đường tỉnh 816, đoạn xã Bình Đức (tỉnh Tây Ninh) thì phát hiện một ô tô bán tải có dấu hiệu vi phạm. Lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế lập tức tăng tốc bỏ chạy.

Trước hành vi bất thường, tổ công tác sử dụng mô tô đặc chủng truy đuổi. Trong quá trình bỏ chạy, tài xế liên tục điều khiển ô tô ép xe lực lượng chức năng. Khi đến một đoạn đường, tài xế quay đầu xe thì một cán bộ CSGT kịp thời chạy đến chặn trước đầu ô tô, yêu cầu người điều khiển dừng phương tiện.

Tuy nhiên, tài xế điều khiển ô tô húc ngang chiếc mô tô đặc chủng. Chiến sĩ CSGT tránh được, sau đó dùng tay gõ vào cửa trước xe ô tô yêu cầu tài xế dừng lại, nhưng người này vẫn tiếp tục tăng ga chạy với tốc độ cao.

Đoạn clip ghi lại cảnh xe bán tải tông ngã xe của lực lượng CSGT. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Luật sư Lê Nguyễn Thế Hưng, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết tài xế đã có những hành vi như không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, bỏ chạy, nhiều lần điều khiển ô tô (vốn là nguồn nguy hiểm cao độ) ép xe của CSGT và sau đó là lao thẳng và tông đổ xe của lực lượng CSGT. Đây là chuỗi hành vi chống đối, dùng vũ lực, gây nguy hiểm trực tiếp cho lực lượng CSGT - những người đang thi hành công vụ.

Do đó tài xế xe bán tải có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017, 2025). Hành vi khách quan của tội này là người thực hiện hành vi dùng vũ lực (đấm, đá, xô đẩy, trói...) hoặc đe doạ dùng vũ lực (dùng lời nói hoặc hành động uy hiếp tinh thần, làm cho người thi hành công vụ sợ hãi phải chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ) hoặc dùng các thủ đoạn khác làm cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật.

Trong trường hợp này, các chiến sĩ CSGT được Nhà nước trao quyền để thực thi nhiệm vụ đảm bảo an toàn trật tự giao thông, xử lý hành vi nếu có dấu hiệu vi phạm. Việc tài xế xe tải cản trở người thực thi công vụ đã trực tiếp xâm phạm đến đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, xâm phạm vào hoạt động đúng đắn, bình thường của các cơ quan nhà nước.

Còn Luật sư Dương Viết Cơ, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết năm 2018, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã ban hành Án lệ số 18/2018/AL về tội giết người thuộc trường hợp khi đang thi hành công vụ theo quy định tại Điều 123 BLHS.

Án lệ này được ban hành dựa trên một vụ án có bị cáo là tài xế xe ô tô bị CSGT yêu cầu dừng xe để xử lý vi phạm nhưng không chấp hành mà điều khiển xe đâm thẳng vào CSGT. Khi CSGT bám vào cọng gương chiếu hậu của xe, bị cáo tiếp tục điều khiển xe chạy với tốc độ cao, bất ngờ đánh lái sát dải phân cách nhằm hất CSGT xuống đường. Hậu quả, CSGT bị chấn thương sọ não, gãy chân, tổn hại sức khỏe 40%. Tài xế xe ô tô sau đó bị truy tố, xét xử về tội giết người.

Theo LS Cơ, Án lệ nêu trên được ban hành để áp dụng thống nhất hướng xử lý giải quyết (điều tra, truy tố tội giết người thay vì tội chống người thi hành công vụ) đối với những tài xế bất chấp hiệu lệnh của lực lượng CSGT, liều lĩnh, sẵn sàng dùng phương tiện tông vào lực lượng chức năng để tẩu thoát.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015, nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, vũ khí, chất nổ, chất độc... nên trong trường hợp này, xe bán tải cũng được xem là nguồn nguy hiểm cao độ.

Trong vụ việc nêu trên, tài xế xe bán tải là người điều khiển phương tiện phải hiểu và biết được nếu đâm xe vào CSGT có thể sẽ gây ra hậu quả chết người. Nhưng tài xế vẫn lao xe vào CSGT cho thấy sự manh động, liều lĩnh của người vi phạm, bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.

Việc CSGT không bị thương trong cú tông trực diện ban đầu là do kịp thời né tránh được, sau đó tài xế vẫn tiếp tục tăng ga để bỏ chạy. Hành vi nguy hiểm của tài xế có thể tước đi mạng sống của người khác đã hoàn thành nhưng hậu quả (chết người) chưa xảy ra là do nguyên nhân khách quan (bị hại né tránh được) thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt đã hoàn (chưa đạt về hậu quả, hoàn thành về hành vi).

Do đó, trong trường hợp này, ngoài dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ đã rõ ràng thì cơ quan chức năng khi xác minh, điều tra cũng cần làm rõ động cơ, mục đích và nhận thức tài xế xe bán tải trong quá trình tẩu thoát để xem xét hành vi của tài xế có dấu hiệu của tội giết người hay không...