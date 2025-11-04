CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra trật tự đô thị, giữ vỉa hè thông thoáng 04/11/2025 17:39

(PLO)- Dịp cuối năm, CSGT TP.HCM ra quân cao điểm bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng và an toàn giao thông, giữ vỉa hè thông thoáng, mỹ quan đô thị sạch đẹp cho người dân.

Ngày 4-11, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng trong dịp cuối năm, lực lượng CSGT, Công an TP.HCM đã ra quân thực hiện cao điểm trên toàn địa bàn.

Thời điểm cuối năm thường diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị quan trọng, khiến lưu lượng người và phương tiện gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông.

CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra trật tự đô thị và trật tự công cộng trong dịp cuối năm. Ảnh: PC08

Trước thực trạng này, lực lượng CSGT TP.HCM đã huy động tối đa phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ, tuyến trọng điểm, khu vực giáp ranh, nhất là vào giờ cao điểm, lễ hội và sự kiện chính trị – văn hóa.

Đồng thời, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó chú trọng vi phạm nồng độ cồn, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe tự chế, tụ tập đua xe trái phép.

PC08 chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, duy trì mỹ quan đô thị và trật tự công cộng.

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, CSGT TP.HCM tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, công chức, công nhân, sinh viên và người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Đợt cao điểm không chỉ góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM, mà còn tạo điều kiện để người dân vui Xuân, đón Tết và tham gia các hoạt động lễ hội, văn hóa, du lịch trong không khí an toàn, bình yên.