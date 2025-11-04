CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra trật tự đô thị, giữ vỉa hè thông thoáng

Ngày 4-11, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng trong dịp cuối năm, lực lượng CSGT, Công an TP.HCM đã ra quân thực hiện cao điểm trên toàn địa bàn.
Thời điểm cuối năm thường diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị quan trọng, khiến lưu lượng người và phương tiện gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông.
Trước thực trạng này, lực lượng CSGT TP.HCM đã huy động tối đa phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ, tuyến trọng điểm, khu vực giáp ranh, nhất là vào giờ cao điểm, lễ hội và sự kiện chính trị – văn hóa.
Đồng thời, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó chú trọng vi phạm nồng độ cồn, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe tự chế, tụ tập đua xe trái phép.
PC08 chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, duy trì mỹ quan đô thị và trật tự công cộng.
Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, CSGT TP.HCM tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, công chức, công nhân, sinh viên và người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Đợt cao điểm không chỉ góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM, mà còn tạo điều kiện để người dân vui Xuân, đón Tết và tham gia các hoạt động lễ hội, văn hóa, du lịch trong không khí an toàn, bình yên.
Khi người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình TTATGT, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn Thành phố, có thể liên hệ qua:
- Số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693 187.521;
- Số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08;
- Địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn;
Hoặc Trang Zalo official account “Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh để Phòng CSGT tiếp nhận và xử lý thông tin, vụ việc được nhanh chóng.