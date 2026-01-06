Đánh đồng nghiệp tử vong, đốt xưởng làm việc, rồi định tự tử 06/01/2026 17:28

(PLO)- Sau khi đánh đồng nghiệp tử vong tại công ty, Mua Mí Sính chốt tất cả các cửa, dùng bật lửa đốt xưởng rồi chạy lên tầng 2, có ý định tự tử.

Chiều 6-1, Công an TP Hải Phòng đã có thông tin về vụ việc xảy ra tại xưởng giấy Công ty TNHH thương mại Bảo Long ở phường Chí Linh sáng cùng ngày.

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng nay, 6-1-2026, tại xưởng giấy Công ty TNHH thương mại Bảo Long ở phường Chí Linh, TP Hải Phòng, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Mua Mí Sính (32 tuổi, trú tại xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang) dùng thanh sắt đánh vào đầu, gáy anh HVD, 37 tuổi, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai. Hậu quả, anh D bị tử vong.

Mua Mí Sính tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP

Sau đó, Mua Mí Sính chốt tất cả các cửa và dùng bật lửa đốt xưởng rồi chạy lên tầng 2, có ý định tự tử.

Công an phường Chí Linh đã phối hợp các đơn vị liên quan kịp thời dập tắt đám cháy và bắt giữ Sính.

Ngay sau khi nhận được tin, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Chí Linh điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mua Mí Sính.