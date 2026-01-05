Xe tải lao dải phân cách tông ô tô lật ngửa trên đại lộ Võ Văn Kiệt 05/01/2026 20:47

(PLO)- Một xe tải bất ngờ lao qua dải phân cách trên đại lộ Võ Văn Kiệt, TP.HCM rồi tông trúng ô tô năm chỗ khiến phương tiện này lật ngửa, tài xế bị thương.

Ngày 5-1, Công an phường Cầu Ông Lãnh phối hợp Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và ô tô khiến một phương tiện bị lật ngửa trên đại lộ Võ Văn Kiệt.

Va chạm giữa hai xe ô tô xảy ra trên đường Võ Văn Kiệt. Ảnh: Hữu Tâm

Khoảng 15 giờ cùng ngày, dòng phương tiện lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt, hướng từ hầm Thủ Thiêm đi vòng xoay An Lạc. Khi đến đoạn giao lộ với đường Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ, TP.HCM) thì một xe tải bất ngờ lao qua dải phân cách.

Tại đây, xe tải đã tông mạnh vào ô tô năm chỗ đang lưu thông theo hướng ngược lại. Va chạm mạnh khiến ô tô bị lật ngửa giữa đường, phần đầu xe bể nát, hư hỏng nặng.

Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh: Hữu Tâm

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ mở cửa, đưa tài xế ô tô bị thương ra ngoài đi cấp cứu. Do ảnh hưởng của vụ tai nạn, các phương tiện khi di chuyển qua khu vực này phải đi chậm, khiến giao thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt bị ùn tắc cục bộ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện phong tỏa và điều tiết giao thông. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành trích xuất camera, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.