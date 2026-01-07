Truy nã Chủ tịch Sam Group lừa đảo chiếm đoạt 16 tỉ đồng 07/01/2026 12:48

(PLO)- Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 7-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group. Đồng thời, đơn vị này đã phát lệnh truy nã đối với Trần Văn Quý (45 tuổi, quê Ninh Bình), Chủ tịch HĐQT công ty này.

Theo điều tra ban đầu, Công ty Sam Group hoàn toàn không có tài liệu pháp lý, không được cơ quan chức năng cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện bất kỳ dự án nào trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Công an TP.HCM truy nã với ông Trần Văn Quý. Ảnh: CA

Dù vậy, Lê Văn Xá (Giám đốc Công ty Sam Group) đã ký nhiều hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng nền đất thuộc các dự án tự vẽ như: Khu biệt thự Sam World Đamb'ri; Khu biệt thự Sam Hills Lộc Quảng và Khu biệt thự Sam World Lộc Quảng.

Khách hàng đã chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của Công ty Sam Group và tài khoản cá nhân của ông Trần Văn Quý. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, phía công ty không thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng như cam kết mà rút hết tiền để sử dụng vào mục đích khác.

Đến nay, Cơ quan CSĐT xác định Trần Văn Quý và Lê Văn Xá đã chiếm đoạt của nhiều cá nhân với tổng số tiền hơn 16 tỉ đồng thông qua các hợp đồng "ma" nêu trên.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định hành vi của ông Trần Văn Quý có đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngày 18-6-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Văn Quý. Các quyết định này đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Tuy nhiên, bị can Quý đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú tại chung cư Imperia, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Ngày 31-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Quý. Công an TP.HCM thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, cá nhân, đơn vị phải báo ngay cho PC03 tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu (quận 4 cũ), TP.HCM, hoặc gọi số 0903.852.528 gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Lâm Anh.