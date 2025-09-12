Truy nã 1 bị can chống người thi hành công vụ trên biển 12/09/2025 18:10

(PLO)- Huỳnh Văn Tài bị truy nã sau khi có hành vi chống người thi hành công vụ trong lúc lực lượng tuần tra làm nhiệm vụ trên biển ở An Giang.

Chiều 12-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Văn Tài (42 tuổi, ngụ xã Vân Khánh, tỉnh An Giang) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 1-1-2025, Tổ tuần tra liên ngành gồm Công an, Quân sự và Biên phòng xã Sơn Hải (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, nay là xã Sơn Hải, tỉnh An Giang) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển thì phát hiện gần hòn Đá Bạc có khoảng 40 phương tiện ghe, vỏ lãi neo đậu.

Huỳnh Văn Tài bị truy nã sau khi có hành vi chống người thi hành công vụ trong lúc lực lượng tuần tra làm nhiệm vụ trên biển ở An Giang.

Lúc này, Huỳnh Văn Tài cùng nhóm bạn đang nhậu trên ghe. Khi nghe có ghe của Biên phòng, nhóm Tài nhổ neo chạy áp sát ghe tuần tra, có lời lẽ chửi bới lực lượng.

Mặc dù tổ công tác đã thông báo đang thi hành nhiệm vụ nhưng nhóm Tài không chấp hành, tiếp tục chửi và dùng dây kéo ghe tuần tra về hướng cảng Tiến Triển. Khi lực lượng Biên phòng được tăng cường đến hỗ trợ, nhóm Tài tháo dây rồi điều khiển ghe bỏ chạy.

Ngày 1-4-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Tài về tội chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, bị can bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an đề nghị nếu phát hiện Huỳnh Văn Tài, người dân báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất