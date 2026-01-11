Truy nã phạm nhân trốn khỏi trại giam Phước Hoà 11/01/2026 17:15

(PLO)- Phạm nhân Huỳnh Văn Đời lợi dụng sơ hở khi lao động để trốn khỏi trại giam Phước Hòa, Cục C10 Bộ Công an và đang bị truy nã.

Ngày 11-1, trại giam Phước Hòa, thuộc Cục C10 – Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với phạm nhân Huỳnh Văn Đời (42 tuổi, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) do trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo thông tin ban đầu, Huỳnh Văn Đời lợi dụng sơ hở trong lúc lao động để bỏ trốn khỏi trại giam Phước Hòa (đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) trong khoảng thời gian từ 12 giờ 10 đến 13 giờ 15 ngày 10-1, khi đang lao động tại đội 6, khu lao động thuộc phân trại số 2.

Phạm nhân Huỳnh Văn Đời. Ảnh:CA

Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông báo đến người dân trên địa bàn, khi phát hiện người bị truy nã không được tự ý tiếp cận mà cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất, hoặc báo ngay cho trại giam Phước Hòa qua số điện thoại 0939008860 hoặc 0788741274.

Trước đó, vào tháng 9-2025, Huỳnh Văn Đời bị TAND khu vực 10, TP.HCM tuyên phạt một năm tù về tội trộm cắp tài sản. Ngày 24-12-2025, phạm nhân này được chuyển từ trại tạm giam tại TP.HCM đến trại giam Phước Hòa để chấp hành án.

Đến thời điểm trốn trại, Huỳnh Văn Đời đã chấp hành án được khoảng 9 tháng, chỉ còn gần 3 tháng nữa là hết thời hạn thi hành án tù.