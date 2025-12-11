Bắt giữ phạm nhân trốn trại bị truy nã đặc biệt nguy hiểm 11/12/2025 20:37

(PLO)- Phạm nhân Lý Văn Vũ trốn khỏi Trại giam Yên Hạ từ tháng 5-2025 đã bị bắt vào trưa 11-12 khi từ nước ngoài về Việt Nam.

Chiều 11-12, Công an Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã bắt giữ Lý Văn Vũ (36 tuổi, quê Thái Nguyên)- phạm nhân trốn khỏi Trại giam Yên Hạ từ tháng 5-2025.

Vũ là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tiền án tiền sự và từng sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng.

Hình ảnh truy nã đặc biệt Lý Văn Vũ.

Ngay sau khi bắt giữ Vũ, Đại tá Vũ Trọng Chiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đã trực tiếp đến Hà Tĩnh cảm ơn lực lượng truy bắt và chỉ đạo trích xuất phạm nhân về Trại giam Yên Hạ để tiếp tục điều tra.

Lý Văn Vũ bỏ trốn ngày 22-5 khi đang lao động, và bị truy nã toàn quốc từ ngày 26-5. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được huy động truy tìm nhiều tháng qua. Vũ liên tục thay đổi nơi ẩn náu, di chuyển qua nhiều tỉnh phía Bắc, có thời điểm lẩn trốn 14-15 ngày trong rừng chỉ uống nước và ăn trái dại.

Trong quá trình trốn chạy, Vũ trộm một xe máy rồi di chuyển qua Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, lên khu vực cửa khẩu Tân Thanh, sau đó vượt biên sang Campuchia, quay về Việt Nam, tiếp tục di chuyển qua nhiều tỉnh trước khi xuất hiện ở Hà Tĩnh.

Lý Văn Vũ (ngồi giữa) bị bắt giữ tại Công an phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Khoảng 11g30 ngày 11-12, Vũ vào khu vực phường Vũng Áng. Từ tin báo của người dân, Công an Vũng Áng đã triển khai lực lượng khống chế, bắt giữ an toàn.

Bước đầu, Vũ khai thường chỉ đi đêm, chọn đường rừng, ngủ tại nhà hoang hoặc nghĩa địa để tránh bị phát hiện. Cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ quá trình lẩn trốn và xử lý theo quy định.