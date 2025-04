Công an Phú Thọ cảnh báo khẩn về kẻ truy nã có vũ khí Bùi Đình Khánh 18/04/2025 17:44

(PLO)- Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu người dân địa phương đặc biệt chú ý cảnh giác vì có thông tin bị can truy nã Bùi Đình Khánh đang ở tỉnh này, người này có vũ khí.

Ngày 18-4, Công an tỉnh Phú Thọ phát thông báo khẩn gửi người dân, đề nghị cảnh giác cao độ với đối tượng truy nã nguy hiểm Bùi Đình Khánh – thành viên trong nhóm buôn bán ma túy liên tỉnh, có thể đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh.

Công an Phú Thọ phát cảnh báo người dân về Bùi Đình Khánh có thể ở trên địa bàn tỉnh. Ảnh CA

Theo thông báo, Bùi Đình Khánh (SN 1993, trú tại tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Vào đêm 17-4, trong quá trình phá án tại khu vực gần chung cư Dragon Castle (TP Hạ Long), lực lượng Công an Quảng Ninh phát hiện một nhóm buôn bán ma túy, thu giữ 16 bánh heroin.

Khi truy bắt các đối tượng còn lại, nhóm tội phạm đã sử dụng súng quân dụng chống trả, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải – cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh hi sinh.

Bùi Đình Khánh bị xác định là một trong những kẻ trực tiếp liên quan đến vụ nổ súng và đã bỏ trốn khỏi hiện trường từ rạng sáng 18-4. Thông tin nghiệp vụ cho thấy đối tượng có thể đang có mặt tại tỉnh Phú Thọ và mang theo vũ khí nguy hiểm.

Cơ quan Công an cảnh báo người dân không nên tự ý tiếp cận đối tượng. Trong mọi trường hợp phát hiện, cần báo ngay cho lực lượng chức năng qua các số: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh: 0692.808.195; Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ: 0210.385.782; Thượng tá Phạm Thế Anh – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự: 0912.189.582

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm này.