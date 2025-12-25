Khởi tố nguyên cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh 25/12/2025 10:55

Ngày 25-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thái Huy (33 tuổi, ngụ phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thái Huy. Ảnh: CS

Trước khi bị bắt, Huy là cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh.

Theo điều tra ban đầu, Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại miền núi Phú Yên (trụ sở tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Trong thời gian được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại cửa hàng, Huy chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức bán xăng dầu, theo dõi doanh thu, quản lý công nợ và nộp tiền bán hàng về công ty theo quy định.

Từ tháng 4-2021 đến tháng 7-2024, lợi dụng chức vụ được giao và sự tin tưởng của lãnh đạo công ty, Huy đã chiếm đoạt tiền khách hàng thanh toán mua xăng dầu rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo đó, Võ Thái Huy chủ yếu sử dụng tiền chiếm đoạt được tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet, dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho công ty.

Để che giấu hành vi phạm tội, Huy đã lập khống các báo cáo thu hồi công nợ, cung cấp cho công ty nhiều biên bản xác nhận công nợ không đúng thực tế, ghi khống thông tin khách hàng, số tiền còn nợ và tình hình thanh toán nhằm đối phó với công tác kiểm tra, giám sát của công ty.

Bằng các thủ đoạn trên, Huy đã chiếm đoạt hơn 7,3 tỉ đồng của công ty, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp.