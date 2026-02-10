Công an triệu tập người đăng quảng cáo đổi tiền lẻ trên Facebook 10/02/2026 17:34

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập 1 người sau hành vi đăng tải nội dung quảng cáo dịch vụ “đổi tiền lẻ” trên mạng xã hội Facebook.

Ngày 10-2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa triệu tập TMH (28 tuổi, trú tại phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh) để làm rõ hành vi quảng cáo dịch vụ đổi tiền lẻ trên Facebook.

Tại cơ quan công an, H đã nhận thức rõ hành vi vi phạm quy định pháp luật, cam kết gỡ bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải và không tái phạm.

Công an Quảng Ninh làm việc với cá nhân đăng bài trên mạng xã hội về việc đổi tiền lẻ. Ảnh: CAQN

Theo quy định hiện hành, hoạt động thu, đổi tiền được pháp luật quy định chặt chẽ. Cụ thể, Thông tư số 25/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chỉ Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước mới được phép thực hiện hoạt động này.

Cá nhân, tổ chức không có chức năng ngân hàng nhưng tự ý đổi tiền để hưởng chênh lệch là vi phạm pháp luật. Theo Nghị định số 88/2019/NĐ-CP, cá nhân vi phạm có thể bị phạt hành chính từ 20 đến 40 triệu đồng; tổ chức bị phạt từ 40 đến 80 triệu đồng và bị buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân không thực hiện giao dịch đổi tiền mới, tiền lẻ qua mạng xã hội hoặc các kênh không rõ nguồn gốc. Việc này khiến người dân chịu phí chênh lệch cao và tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, nhận tiền thiếu hoặc tiếp tay cho hành vi lưu hành tiền giả.

Khi có nhu cầu đổi tiền lẻ, người dân cần đến các điểm giao dịch hợp pháp để bảo đảm an toàn và quyền lợi chính đáng.