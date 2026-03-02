Khởi tố thuyền trưởng đưa tàu sang vùng biển Philippines đánh cá trái phép 02/03/2026 20:47

(PLO)- Một thuyền trưởng ở Đắk Lắk bị khởi tố vì tháo thiết bị giám sát, cho tàu sang vùng biển nước khác đánh cá.

Ngày 2-3, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Võ Quốc Toại (35 tuổi, ngụ phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Ông Võ Quốc Toại tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, ngày 18-4-2025, tàu cá PY-96896-TS do ông Võ Quốc Toại làm thuyền trưởng cùng bốn thuyền viên xuất bến tại cảng cá Đông Tác, phường Phú Yên để đánh bắt hải sản xa bờ.

Ngày 24-4-2025, khi đang đánh bắt trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, ông Toại tháo thiết bị giám sát hành trình của tàu cá PY-96896-TS rồi chuyển qua tàu cá PY-90479-TS do em ruột của ông Toại làm thuyền trưởng, với mục đích tránh sự giám sát, định vị của cơ quan Kiểm Ngư Việt Nam.

Sau đó, tàu cá của ông Toại di chuyển vào vùng biển Philippines để đánh bắt cá trái phép. Đến ngày 9-5-2025, lực lượng chức năng Philippines bắt giữ, áp giải tàu cá PY-96896-TS.

Lực lượng chức năng Philippines kết luận tàu cá PY-96896-TS đánh bắt hải sản bất hợp pháp trong vùng biển Philippines và phạt tương đương 230 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng của Philippines tịch thu tàu cá PY-96896-TS cùng các tài sản trên tàu.

Đến ngày 20-2, ông Võ Quốc Toại và bốn thuyền viên được đưa lên máy bay trục xuất về Việt Nam đến cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM.