3 người hành hung tài xế xe tải ở Hải Phòng đã bị bắt 03/03/2026 15:01

(PLO)- Sau khi triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ lái xe tải bị hành hung, công an TP Hải Phòng đã bắt giữ 3 người về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

Ngày 3-3, thông tin từ công an TP Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 người.

Nguyễn Thành Công (34 tuổi); Nguyễn Ngọc Mười (43 tuổi) và Trần Duy Thăng (40 tuổi), cùng trú tại Tổ dân phố Vĩnh Khê, phường An Hải, TP Hải Phòng, bị bắt giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

3 người hành hung tài xế xe tải bị bắt giữ. Ảnh: CAHP

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 1-3, anh LXT điều khiển ô tô tải đến khu vực TDP Giữa Lương Quy, phường An Dương, TP Hải Phòng. Tại đây, anh T gặp ô tô CX5 có dán chữ "Bê tông Đức Minh" đỗ giữa đường.

Anh T chủ động đỗ xe vào bên phải để nhường đường cho xe CX5 đi qua. Tuy nhiên, người lái xe CX5 hạ kính cửa, nhổ nước bọt về phía anh T rồi mới lái xe vào ven đường. Ngay sau đó, có 3 nam giới lao vào đánh anh LXT bị thương tích ở mũi, phải điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp 1.

Nhận tin báo, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra. Lực lượng chức năng sau đó đã xác định và triệu tập 4 người liên quan lên cơ quan công an làm rõ.

Công an TP cảnh báo từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong giao tiếp và quá trình tham gia giao thông, nhiều người này đã có hành vi làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Chỉ vì thiếu kiềm chế, bồng bột hoặc coi thường pháp luật, để rồi phải trả giá bằng việc bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là bài học cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người khi giao tiếp, ứng xử và tham gia giao thông cần phải thân thiện, lịch sự, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật.