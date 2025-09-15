Công an TP.HCM giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế đánh cụ ông giữa đường 15/09/2025 21:26

(PLO)- Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế ô tô đánh cụ ông ở giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn.

Ngày 15-9, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Lâm Minh Tuấn (39 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, ngày 12-9, tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) xảy ra vụ va chạm giao thông, người dân ghi hình và chia sẻ clip trên mạng xã hội.

Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với ông Tuấn để thực hiện các biện pháp tố tụng tiếp theo. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, Tuấn lái ô tô đến giao lộ trên thì va chạm với xe máy do ông ĐKT (72 tuổi) điều khiển.

Sau va chạm, Tuấn xuống xe, dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu ông T ngay giữa nơi đông người. Chỉ khi được người dân can ngăn, Tuấn mới lên xe rời khỏi hiện trường.

Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Ngay sau đó, Công an phường Sài Gòn đã xác minh vụ việc, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM mời các bên liên quan lên làm việc, lập hồ sơ xử lý.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Lâm Minh Tuấn để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an xác định sau va chạm, ông Tuấn đã đánh ông T. Ảnh: CA

Công an TP.HCM khẳng định mọi hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi hành hung, gây rối trật tự nơi công cộng tại các tuyến giao thông, đều sẽ bị xử lý nghiêm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông, nếu xảy ra va chạm cần giữ bình tĩnh, xử lý theo quy định pháp luật, tránh để xảy ra hành vi quá khích, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Các hành vi gây rối, cản trở giao thông có thể bị xử phạt hành chính nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Người dân được đề nghị nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin, chứng cứ khi chứng kiến vi phạm để cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.