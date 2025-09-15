Công an TP.HCM thông tin vụ tài xế Volkswagen đánh cụ ông giữa phố 15/09/2025 16:28

(PLO)- Đội CSGT Bến Thành phối hợp Công an phường Sài Gòn đã xác minh, làm rõ vụ tài xế ô tô Volkswagen đánh cụ ông đi xe máy ở giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ngày 15-9, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) đã có thông tin chính thức về vụ việc người đàn ông là tài xế ô tô đánh cụ ông trên đường.

Theo xác minh, khoảng 16 giờ 30 ngày 12-9, tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP.HCM) xảy ra vụ va chạm giao thông dẫn đến cự cãi. Ông NLMT (39 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TP.HCM) lái ô tô Volkswagen màu đen biển số 51L-136... và ông ĐKT (72 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) điều khiển xe máy Honda Wave RSX màu xám đen biển số 59G2-805... đã không nhường đường nhau, gây mâu thuẫn.

Hình ảnh nam tài xế đánh người trên đường được ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Sau khi xảy ra xô xát, cả hai được người dân can ngăn rồi rời đi. Nhiều người đi đường chứng kiến và dùng điện thoại ghi lại clip vụ việc.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Bến Thành phối hợp Công an phường Sài Gòn nhanh chóng xác minh, mời các đương sự đến làm việc. Hiện phương tiện đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra, vụ việc đang được xử lý theo quy định.

PC08 khuyến cáo: văn hóa giao thông không chỉ là chấp hành luật mà còn ở thái độ nhường nhịn, bình tĩnh, đặc biệt khi xảy ra va chạm. Những hành vi cự cãi, xô xát không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh giao thông văn minh của TP.HCM.