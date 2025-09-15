Người đàn ông đánh cụ ông ở phường Sài Gòn bị công an đưa về trụ sở 15/09/2025 10:17

(PLO)- Người đàn ông lái ô tô đánh cụ ông đi xe máy ngay giữa ngã tư trung tâm TP.HCM đã bị công an đưa về trụ sở làm việc.

Ngày 15-9, Công an phường Sài Gòn phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã đưa người đàn ông đánh cụ ông giữa ngã tư về trụ sở để làm rõ.

Người này được xác định là NLMT (39 tuổi, ngụ TP.HCM). Tại cơ quan công an, ông T khai trong lúc lái ô tô đã va chạm với cụ ông đi xe máy, sau đó có hành động tấn công cụ ông.

Trước đó, ngày 14-9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cụ ông đi xe máy bị nam thanh niên lái ô tô dùng tay đấm nhiều lần vào vùng mặt ngay giữa giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Người tài xế ô tô đánh cụ ông giữa giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP.HCM). Ảnh cắt từ clip

Anh VKT, người chứng kiến và ghi lại vụ việc, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 10 ngày 12-9. Anh T bức xúc: “Một bác lớn tuổi bị nam thanh niên đấm liên tiếp. Không hiểu vì lý do gì mà dám ngang nhiên đánh người già giữa đường như vậy. Tôi đăng clip để cảnh báo và mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm”.

Hình ảnh trong clip cho thấy cụ ông có phản ứng tự vệ và nắm cổ áo nam thanh niên. Sau khi đánh cụ ông, người này trở lại xe và rời đi, khiến giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng.

Người đàn ông sau đó lên xe rời đi. Ảnh cắt từ clip

Công an phường Sài Gòn cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi cụ ông bị đánh đến công an trình báo để làm rõ vụ việc.