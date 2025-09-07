Công an TP.HCM làm việc với người đập xe tải, đánh tài xế ở phường Khánh Hội

Chiều 7-9, Công an phường Khánh Hội phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng truy xét, mời làm việc với nam tài xế xe tải tấn công đồng nghiệp trên đường Hoàng Diệu.
Theo xác minh ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, trên đường Hoàng Diệu (phường Khánh Hội), hai xe tải dừng giữa đường thì xảy ra mâu thuẫn.
Tài xế điều khiển chiếc xe phía trước rời buồng lái, tiến đến đập bể cửa kính xe tải phía sau rồi nhoài người lên cabin, liên tục tấn công tài xế bên trong.
Nguyên nhân ban đầu được cho là hai bên đã nảy sinh xích mích trong quá trình tham gia giao thông và giao hàng.
Vụ việc khiến một người bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nạn nhân được xác định là đồng nghiệp của nghi phạm.
Diễn biến vụ việc được camera hành trình của ô tô lưu thông qua lại ghi nhận và sau đó lan truyền trên mạng xã hội.
Ngay sau đó, lực lượng công an đã khẩn trương truy xét, bắt giữ nghi phạm tại địa bàn huyện Củ Chi cũ chỉ sau khoảng 1 giờ.
Hiện, công an đang lấy lời khai nghi phạm để điều tra, xử lý theo quy định.