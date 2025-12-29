Phát hiện thi thể nam giới gần trạm thu phí đường Võ Chí Công 29/12/2025 22:56

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra vụ một thi thể nam giới được phát hiện trong tình trạng lõa thể tại khu đất trống gần trạm thu phí đường Võ Chí Công, phường Cát Lái.

Ngày 29-12, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một nam giới được phát hiện trong tình trạng lõa thể tại khu đất trống gần trạm thu phí trên đường Võ Chí Công, phường Cát Lái.

TP.HCM: Phát hiện thi thể nam giới lõa thể gần trạm thu phí đường Võ Chí Công. Ảnh: CA

Qua ghi nhận, nạn nhân có thể đã tử vong nhiều ngày, thi thể có dấu hiệu khô hóa, danh tính chưa được xác định.

Trước đó, chiều cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Võ Chí Công, đoạn qua khu vực trạm thu phí thuộc phường Cát Lái, ngửi thấy mùi hôi khó chịu.

Khi kiểm tra khu đất trống ven đường, người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong, nằm trong tình trạng lõa thể nên trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm giữa khu vực cỏ um tùm, xung quanh có một bao tải lớn màu trắng. Qua quan sát ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân đã tử vong nhiều ngày.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cát Lái nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan điều tra hiện đang truy tìm nhân thân nạn nhân. Gia đình nào có người mất tích trong thời gian qua đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM qua số điện thoại 0906.699.379, gặp Trung tá Phạm Trung Kiên, cán bộ thụ lý vụ việc, để phối hợp cung cấp thông tin.