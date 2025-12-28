TP.HCM: Bãi rác tự phát ven đường Phạm Văn Đồng gây ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ 28/12/2025 17:49

(PLO)- Chính quyền sẽ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống camera giám sát nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn bãi rác tự phát, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn PCCC trên địa bàn.

Ngày 28-12, theo ghi nhận của PV PLO, tại khu vực gần địa chỉ 2A Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức, TP.HCM, một bãi rác tự phát với quy mô lớn vẫn tồn tại sát mép đường. Rác thải chất thành đống kéo dài khoảng 100 m, bốc mùi nồng nặc, ảnh hưởng đến người dân sinh sống xung quanh cũng như người tham gia giao thông qua khu vực.

Bãi rác tự phát sát dài hàng trăm mét, bốc mùi nồng nặc, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt người dân. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo người dân, bãi rác này hình thành trong thời gian khu vực ven đường Phạm Văn Đồng được giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án đường Vành đai 2. Sau khi nhiều hộ dân bàn giao mặt bằng, khu đất trở nên trống trải, bị một số người đã đổ rác trái phép.

Bà T (người dân sống gần khu vực) bức xúc chia sẻ: “Khoảng ba tháng nay, tình trạng đổ trộm rác sinh hoạt và đồ cũ cồng kềnh diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm. Rác chất đống ngày càng cao nhưng chưa được xử lý dứt điểm, mùi hôi nồng nặc khiến cuộc sống chúng tôi đảo lộn”.

Sự tồn tại của các "điểm đen" rác thải trên tuyến giao thông huyết mạch này không chỉ phá vỡ mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và an toàn giao thông.

Trưa 27-12, tại bãi rác tự phát ven đường Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức, xuất hiện một đám cháy nhỏ trong đống rác thải, khói bốc lên nghi ngút, khiến người dân lo ngại nguy cơ cháy lan, mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Đáng lo ngại hơn, bãi rác này còn đe dọa nghiêm trọng đến an toàn phòng cháy chữa cháy. Đống rác có nhiều vật dụng dễ bắt lửa như thùng xốp, nệm cũ, vải vụn, đồ nhựa đã qua sử dụng. Chỉ cần một tàn thuốc hoặc hành vi đốt rác tự phát cũng có thể gây cháy, cháy lan, đặc biệt trong điều kiện thời tiết hanh khô cuối năm.

Thường xuyên di chuyển qua cung đường này, chị Phạm Duyên không khỏi kinh hãi: “Mỗi lần đi ngang, tôi vừa phải nín thở vì mùi hôi, vừa lo sợ cháy nổ. Mới hôm qua, tôi thấy một góc bãi rác bốc cháy. Dù không biết do ai đốt nhưng ngọn lửa lan rất nhanh, nếu không kiểm soát kịp sẽ cực kỳ nguy hiểm cho khu vực xung quanh”.

Nỗi lo của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Thực tế, chiều 27-12 vừa qua, một bãi rác tự phát tại hẻm đường Đỗ Mười (TP.HCM) đã bốc cháy dữ dội. Hàng trăm mét vuông rác thải bị thiêu rụi, uy hiếp trực tiếp đến hàng chục hộ dân khiến lực lượng Cảnh sát PCCC phải vất vả vật lộn với lửa đến tận đêm khuya. Sự cố này là lời cảnh báo đắt giá về nguy cơ cháy nổ từ các bãi rác tự phát trong khu dân cư hiện nay.

Sau vụ cháy bãi rác tự phát chiều 27-12 trong hẻm đường Đỗ Mười, phường Đông Hoà, người dân đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm tình trạng đổ rác trái phép, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và môi trường. Ảnh: PHẠM HẢI

Trao đổi với PV, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Thủ Đức cho biết UBND phường đang triển khai công tác tổng vệ sinh môi trường phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán trên toàn địa bàn.

Công tác ra quân tổng vệ sinh được thực hiện trong hai đợt, đợt 1 vào ngày 27-12 và đợt 2 dự kiến vào ngày 14-2-2026.

UBND phường cũng đã chỉ đạo Công an phường phối hợp tuần tra, kiểm soát, kiểm tra và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xả rác, đổ rác không đúng nơi quy định, trực tiếp hoặc thông qua hệ thống camera giám sát nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn bãi rác tự phát, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn PCCC trên địa bàn.