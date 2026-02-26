TP.HCM: Chính thức khai trương Văn phòng công chứng đầu tiên được chuyển đổi từ Phòng công chứng 26/02/2026 14:33

(PLO)- Việc chuyển đổi Phòng Công chứng số 12 thành Văn phòng công chứng Lê Văn An là bước đi cụ thể trong lộ trình xã hội hóa công chứng tại TP.HCM.

Ngày 26-2, Văn phòng công chứng Lê Văn An chính thức khai trương tại số 31 Nguyễn Kiệm, phường Tam Thắng, TP.HCM.

Văn phòng công chứng Lê Văn An chính thức khai trương tại số 31 Nguyễn Kiệm, phường Tam Thắng, TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Tại buổi lễ, Văn phòng công chứng Lê Văn An đã đón nhận Quyết định số 3646/QĐ-UBND của UBND TP.HCM về việc chuyển đổi Phòng Công chứng số 12 TP.HCM thành Văn phòng công chứng Lê Văn An.

Đây là đơn vị đầu tiên của TP.HCM thực hiện chuyển đổi từ mô hình phòng công chứng sang văn phòng công chứng theo quy định mới.

Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM trao quyết định chuyển đổi Phòng Công chứng số 12 TP.HCM thành Văn phòng công chứng Lê Văn An. Ảnh: TRẦN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết việc chuyển đổi được TP.HCM xem xét, đánh giá kỹ lưỡng trên nhiều phương diện, trong đó có công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ và các điều kiện bảo đảm hoạt động công chứng ổn định, liên tục.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Theo bà Hạnh, việc chuyển đổi Phòng Công chứng số 12 sang Văn phòng công chứng Lê Văn An là bước đi cụ thể trong lộ trình xã hội hóa hoạt động công chứng theo Luật Công chứng năm 2024, góp phần đa dạng hóa các tổ chức hành nghề công chứng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ pháp lý.

Lãnh đạo Sở Tư pháp TP.HCM cũng bày tỏ tin tưởng Văn phòng công chứng Lê Văn An sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy kinh nghiệm chuyên môn, xây dựng uy tín và phục vụ tốt nhu cầu công chứng trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, công chứng viên Lê Văn An, Trưởng Văn phòng công chứng Lê Văn An, cho biết việc chuyển đổi sang mô hình văn phòng công chứng vừa là cơ hội phát triển, vừa đặt ra trách nhiệm lớn trước pháp luật và người dân.

Công chứng viên Lê Văn An, Trưởng Văn phòng công chứng Lê Văn An. Ảnh: TRẦN MINH

Đại diện Văn phòng công chứng Lê Văn An cam kết ba nội dung trọng tâm. Thứ nhất, nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp và thực hiện đúng sự quản lý, hướng dẫn chuyên môn của cơ quan chức năng.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả các quy định mới của Luật Công chứng năm 2024, từng bước ứng dụng công nghệ trong công chứng điện tử nhằm phục vụ người dân nhanh chóng, an toàn, minh bạch.

Thứ ba, kế thừa và phát huy nền tảng chuyên môn, uy tín và tinh thần trách nhiệm từ Phòng Công chứng số 12 TP.HCM trước đây, bảo đảm hoạt động ổn định, đáp ứng niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM tham quan kho lưu trữ tại Văn phòng công chứng Lê Văn An. Ảnh: TRẦN MINH

Việc đưa vào hoạt động Văn phòng công chứng Lê Văn An được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình xã hội hóa hoạt động công chứng tại TP.HCM, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ pháp lý và đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao dịch dân sự, thương mại trong giai đoạn mới.