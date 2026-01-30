TP.HCM mở rộng kết nối Cơ sở dữ liệu công chứng, địa chính đến các phòng/văn phòng công chứng 30/01/2026 18:34

(PLO)- UBND TP.HCM chấp thuận mở rộng kết nối Cơ sở dữ liệu công chứng và Cơ sở dữ liệu địa chính đến tất cả tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu (CSDL) công chứng và CSDL địa chính trên địa bàn TP.HCM, trên cơ sở xem xét đề xuất của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 4254/BC-STP-BTTP và Công văn số 242/STP-BTTP.

Theo đó, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương mở rộng kết nối CSDL công chứng và CSDL địa chính đến tất cả các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố.

UBND TP.HCM giao Sở Tư pháp TP.HCM hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc kết nối, chia sẻ CSDL công chứng và CSDL địa chính. Đồng thời, Sở Tư pháp được giao lựa chọn các tổ chức hành nghề công chứng có kết quả triển khai tốt các quy định về CSDL công chứng để tham gia cùng các cơ quan đăng ký đất đai trên địa bàn TP.HCM trong việc chia sẻ văn bản công chứng điện tử, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển đổi từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, phục vụ hoạt động nghiệp vụ theo lộ trình phù hợp.

TP.HCM mở rộng kết nối Cơ sở dữ liệu công chứng và Cơ sở dữ liệu địa chính. Ảnh minh họa: TIỂU MINH

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tiếp tục hoàn thiện CSDL địa chính, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ CSDL công chứng và CSDL địa chính thông qua công cụ kết nối của Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM.

Sở này chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp TP.HCM, Sở Tài chính TP.HCM và các đơn vị có liên quan nghiên cứu các quy định pháp luật về thu phí dịch vụ cung cấp thông tin địa chính cho hệ thống các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TP.HCM, báo cáo UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

UBND TP.HCM đồng thời giao Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM hoàn thiện công cụ kết nối, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ CSDL công chứng và CSDL địa chính được thực hiện thông suốt.