TP.HCM: Khu đất trống tại phường Tân Thới Hiệp trở thành công viên 30/01/2026 11:30

Ngày 30-1, UBND phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây và khánh thành công viên Cây Xoài.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp cho biết, trong những năm qua, phường Tân Thới Hiệp luôn xác định việc bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh là nhiệm vụ lâu dài, gắn liền với chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp phát biểu tại buổi lễ khánh thành công viên Cây Xoài. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Phát triển mảng xanh không chỉ góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng khang trang, mà còn tạo không gian vui chơi, rèn luyện sức khỏe cho người cao tuổi, thanh thiếu niên và các em thiếu nhi.

UBND phường mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần “mỗi người trồng một cây, mỗi nhà thêm một mảng xanh”. Trong đó không chỉ trồng cây trong công viên mà còn trồng và chăm sóc cây xanh tại gia đình, trước hẻm, trong khu dân cư và tại nơi làm việc.

"UBND phường rất mong bà con tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Đề nghị cấp Ủy khu phố 2 quan tâm phân công lực lượng thường xuyên chăm sóc cây xanh, bảo quản và bảo dưỡng các dụng cụ tập luyện tại công viên nhằm phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của người dân"- ông Nguyễn Hữu Hiệp nói.

Lãnh đạo UBND phường Tân Thới Hiệp trồng cây xanh tại công viên Cây Xoài. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Lãnh đạo phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Thới Hiệp cho biết, UBND phường xác định ưu tiên chuyển đổi các khu đất trống, đất sử dụng kém hiệu quả thành công viên cây xanh, khu thể dục thể thao, không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần tạo mảng xanh, cải thiện môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Qua rà soát các khu đất công sau sắp xếp, nhận thấy khu đất chợ Cây Xoài trước đây sau khi thu hồi đã xuống cấp, trở thành điểm tập kết rác thải, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Chính vì vậy, UBND phường đã quyết định cải tạo khu đất chợ Cây Xoài cũ thành công viên.

Trong thời gian tới, phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND phường khai thác hiệu quả quỹ đất công, phát triển thêm các công viên, mảng xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.