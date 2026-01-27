Phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM chuyển hóa khu đất bỏ hoang thành công viên 27/01/2026 20:10

(PLO)- UBND phường Trung Mỹ Tây phối hợp với các đơn vị cùng chung tay xây dựng công trình mảng xanh tại Khu phố 31.

Ngày 27-1, UBND phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình mảng xanh kết hợp với sân chơi thiếu nhi tại Khu phố 31.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hải Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây cho biết, việc phát triển mảng xanh kết hợp làm nơi sinh hoạt cộng đồng giúp người dân có nơi sinh hoạt công cộng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Hải Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây phát biểu tại lễ bàn giao công viên. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Chính vì vậy, UBND phường đã phối hợp với các đơn vị cùng chung tay xây dựng công trình mảng xanh tại Khu phố 31 với các hạng mục gồm cải tạo nền, trồng cây xanh và hoa, lắp đặt thiết bị vui chơi thiếu nhi...

"Công trình này là kết quả của sự chung sức, đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các đơn vị, doanh nghiệp và nhà trường trên địa bàn", ông Nguyễn Hải Lâm chia sẻ.

Để công trình phát huy hiệu quả, bền vững, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây đề nghị Chi bộ và Văn phòng Khu phố 31, cần xây dựng quy chế quản lý, sử dụng công viên.

Trong đó cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ tài sản công; đảm bảo đây thực sự là điểm sinh hoạt văn hóa an toàn, văn minh của khu dân cư.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên phường, tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt kỹ năng cho các em thiếu nhi, để công viên phát huy đúng giá trị và hiệu quả sử dụng.

Công viên là nơi sân chơi cho các em thiếu nhi. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Từng là khu đất hoang và từng là bãi rác tự phát, gây ám ảnh cho người dân quanh khu vực nhiều năm nay, khu đất trống tại khu dân cư Khu phố 31 vừa được thay thế bằng một công viên khiến nhiều người dân rất vui mừng.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang (Khu phố 31), cho hay khu đất này trước đây là đất công bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh môi trường.

"Đứng trước diện mạo hoàn toàn mới này, chúng tôi rất vui vì không nghĩ một khu đất trống hoang hóa lại thành một công viên sạch sẽ như hiện nay", bà Giang nói.

Lãnh đạo UBND phường Trung Mỹ Tây và các đơn vị tặng quà cho người dân. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dịp này, UBND phường Trung Mỹ Tây cùng các đơn vị cũng đã tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.