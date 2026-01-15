9 công viên, vườn hoa tạm trên 'khu đất vàng' ở TP.HCM khi nào hoàn thành? 15/01/2026 20:07

(PLO)- Các đơn vị liên quan phải cam kết tiến độ thực hiện, hoàn thành công tác chỉnh trang chín khu đất trống để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ trước ngày 30-1.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo công tác triển khai thực hiện chỉnh trang các khu đất trống trên địa bàn TP.HCM.

Ba khu đất có hợp đồng cho thuê

Sau khi các đơn vị dự họp và kết quả khảo sát hiện trường tại các khu đất theo đề xuất của Sở NN&MT, hiện trạng quản lý các khu đất như sau:

4/9 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý. Trong đó có ba khu đất thuộc địa bàn phường Sài Gòn đang có hợp đồng cho thuê đất và một khu đất thuộc phường Chợ Quán không có hợp đồng cho thuê đất, cụ thể:

Khu đất số 8-12 Lê Duẩn: công ty Cổ phần tập đoàn Kido ký hợp đồng thuê, hiện đơn vị thuê đất đang triển khai thi công trong phạm vi thuê đất.

Khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng: công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trường Sa ký hợp đồng thuê làm nhà hàng Rạn Biển.

Khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh: công ty cổ phần Nalux ký hợp đồng thuê, hiện đang để đất trống.

Khu đất số 152 Trần Phú: hiện không có hợp đồng cho thuê, khu đất đang để mặt bằng trống.

Khu đất ở phường Xuân Hòa tại số 8 Võ Văn Tần. Ảnh: THUẬN VĂN

4/9 khu đất do nhà đầu tư thực hiện dự án quản lý:

Khu đất ở phường Sài Gòn tại số 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi hiện do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV đang quản lý, hiện có hàng rào bao quanh khu đất.

Khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi hiện do Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương quản lý, hiện có hàng rào bao quanh khu đất.

Khu đất tại số 87 Cống Quỳnh hiện do Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill quản lý, hiện có hàng rào bao quanh khu đất.

Khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn – 289 Trần Hưng Đạo hiện do Công ty Cổ phần đầu tư Trade Wind quản lý, hiện có hàng rào bao quanh khu đất.

Một khu đất ở phường Xuân Hòa tại số 8 Võ Văn Tần, hiện Sở Xây dựng chưa có thông tin về pháp lý khu đất.

Rốt ráo lên phương án chỉnh trang

Theo ghi nhận tại buổi khảo sát hiện trường, Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt đã có phương án chỉnh trang và hiện đang triển khai thi công chỉnh trang tại khu đất.

Tuy nhiên, công ty chưa có báo cáo làm rõ về kinh phí chỉnh trang và duy trì (nhà đầu tư tài trợ hay tính vào chi phí thực hiện dự án).

Với tình hình quản lý các khu đất như trên, để bảo đảm cơ sở pháp lý và tiến độ triển khai công tác chỉnh trang các khu đất trống phục vụ người dân đón Tết theo chỉ đạo của UBND TP, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP như sau:

Giao Sở NN&MT rà soát, xác định các điều kiện pháp lý để bảo đảm việc thực hiện chỉnh trang, phát triển mảng xanh, công viên tạm, không gian công cộng phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026 tại các khu đất theo chỉ đạo của UBND TP.

Đồng thời giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt và các đơn vị liên quan rà soát, xác định hiện trạng quản lý, sử dụng đất, tình trạng pháp lý và đơn vị đang được giao quản lý khu đất tại số 8 Võ Văn Tần. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND TP xem xét, chỉ đạo việc sử dụng tạm thời khu đất để thực hiện chỉnh trang, phát triển mảng xanh, công viên tạm trong dịp Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó đề xuất UBND TP giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM chủ trì làm việc với các đơn vị đang có hợp đồng thuê đất và các nhà tài trợ lập phương án cải tạo, chỉnh trang, tăng cường mảng xanh, công viên tạm, không gian công cộng và quản lý, duy trì cảnh quan tại các khu đất được giao quản lý.

Sở xây dựng cũng đề xuất UBND TP giao các nhà đầu tư lập phương án cải tạo, chỉnh trang, tăng cường mảng xanh, công viên tạm, không gian công cộng và quản lý, duy trì cảnh quan tại các khu đất được giao quản lý nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị.

Trong đó, lưu ý các đơn vị phải gửi phương án chỉnh trang tại các khu đất nêu trên về Sở Xây dựng trước ngày 16-1; kèm theo phương án phải có cam kết tiến độ thực hiện, hoàn thành công tác chỉnh trang trước ngày 30-1.