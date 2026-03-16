Giá vé tàu Sa Kỳ - Lý Sơn tăng, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đề nghị xem lại 16/03/2026 12:28

(PLO)- Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng mức tăng giá chưa phù hợp nên có văn bản đề nghị doanh nghiệp xem xét, kê khai lại mức giá.

Sáng 16-3, ông Võ Phiến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết giá vé tàu cao tốc tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn đã tăng. Doanh nghiệp lý giải vì giá nhiên liệu tăng nên đề xuất tăng giá.

Giá vé tăng cao nhất 30.000 đồng/ lượt

Cụ thể, giá vé cảng Sa Kỳ đi Lý Sơn tăng từ 207.000 đồng/vé/khách lên mức 237.000 đồng/vé/khách. Trong đó, giá vé vận tải là 215.000 đồng, số còn lại là giá sử dụng cảng, nhà ga và các tiện ích khác.

Đối với người dân, cán bộ Lý Sơn, giá vé tăng từ 183.000 đồng/vé/ khách lên 205.000 đồng/vé/ khách. Giá vé áp dụng đối với các tàu An Vĩnh Express, Super Biển Đông, Super 2 Biển Đông, Siêu tốc Hòa Bình.

Khách đến đảo Lý Sơn bằng tàu cao tốc.

Như vậy, đối với khách du lịch, mức tăng lần này là 30.000 đồng/vé/khách/chiều. Với mức tăng này, người dân đảo Lý Sơn cũng phải chi thêm 44.000 đồng cho hai vé đi và về.

Ông Lê Ngọc Đức (người dân phường Cẩm Thành) cho hay, giá nhiên liệu tăng thì tăng giá dịch vụ vận tải là điều tất yếu. Tuy nhiên, giá xăng dầu giảm mà giá vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn lại tăng thì không hợp lý. Ông Đức lo lắng việc tăng giá dịch vụ sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống người dân và sự phát triển của ngành du lịch trên đảo nên cần xem xét lại.

Hiện tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn là tuyến đường duy nhất để ra vào đảo.

Trong khi đó, người dân trên đảo cũng cho rằng với 25 km, thời gian di chuyển 45 phút mà người dân Lý Sơn phải trả 208.000 đồng là quá cao so với các tuyến biển nội địa như Phú Quốc, Phú Quý.

"Nhiều đoàn khách ra đảo tham quan có thể đi đông người, giá vé tăng cao sẽ kéo theo chi phí khách phải trả tăng lên. Chưa kể, giá vé tăng có thể làm giá cả trên đảo tăng theo” - anh Võ Anh Đức (khách du lịch đến từ TP Đà Nẵng) chia sẻ.

Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị xem lại giá

Ông Võ Phiến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thông tin sở đã rà soát lại mức giá xăng dầu và có văn bản đề nghị xem xét lại mức giá tàu cao tốc Sa Kỳ - Lý Sơn.

Đông đảo khách du lịch đến tham quan đảo Lý Sơn vào năm 2025.

“Vừa rồi, giá vé tàu Sa Kỳ - Lý Sơn có tăng giá, tuy nhiên qua đánh giá thấy mức tăng không hợp lý nên sở đã có văn bản đề nghị xem lại. Việc điều chỉnh giá hay không là quyền của doanh nghiệp vì sở không quyết định về giá” - ông Phiến nói.

Vị này cũng cho biết thêm, do xăng dầu tăng, đơn vị vận tải có báo cáo sở thời điểm giá dầu ở mức khoảng 30.000 đồng/lít. Sau đó, kiểm tra lại thấy giá dầu xuống khoảng dưới 30.000 đồng nên sở có văn bản gửi đơn vị vận tải xem xét, kê khai giá lại.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị đơn vị vận tải xem xét lại giá vé phù hợp hơn.

Hiện tại, để đi lại giữa đặc khu Lý Sơn và đất liền, người dân, du khách chỉ có thể di chuyển bằng tàu cao tốc giữa cảng Sa Kỳ (xã Đông Sơn) và Bến Đình (trên đặc khu). Hiện có bốn hãng tàu khai thác lộ trình này gồm tàu siêu tốc Hòa Bình, An Vĩnh Express, Super 2 Biển Đông, Super Biển Đông.