Chiếc tàu lao ra biển cứu 3 người ở Lý Sơn đã bị sóng lớn đánh nát vụn 10/11/2025 20:13

(PLO)- Không thể vào neo đậu trở lại, con tàu chỉ vào được cảng Bến Đình, đặc khu Lý Sơn rồi bị sóng dữ đánh nát vụn.

Ngày 10-11, ông Đặng Văn Thành (53 tuổi, chủ tàu Thành Tâm số hiệu VT 0035), người đã dũng cảm lái tàu lao ra biển vượt sóng lớn để cứu ba người trôi dạt trên thuyền thúng trong bão số 13, cho hay chiếc tàu của ông đã bị sóng đánh vỡ vụn.

Chuyện bắt đầu vào chiều 6-11, khi bão số 13 sắp đổ bộ, như bao chủ tàu khác, ông Thành đã cẩn thận đưa tàu vào vũng neo đậu tàu thuyền An Hải, đặc khu Lý Sơn để tránh trú, chằng buộc tránh bão. Lúc này, ngoài biển Lý Sơn, sóng gió từ cơn bão đã bắt đầu nổi lên dữ dội.

Hai người đàn ông chèo thuyền thúng ra biển cứu người nhưng bị sóng đánh trôi dạt đi xa.

Lúc này, ông Thành nghe tin dữ, có ba người dân đảo bị sóng cuốn đi xa, mất tích trong bão số 13. Nghe tin, ông Thành lập tức mở dây buộc, đưa chiếc tàu của mình lao ra biển vượt sóng lớn, tìm kiếm ba người đang bị sóng đánh trôi dạt.

Tuy nhiên, sóng, gió lúc này quá lớn, tầm nhìn hạn chế, tàu quần thảo nhiều vòng nhưng không thể tìm thấy chiếc thúng câu trong bão. Thấy quá nguy hiểm, ông Thành đưa tàu trở về vũng neo đậu An Hải. Tuy nhiên, lúc này cửa ra vào vũng cũng bị sóng dữ bủa vây, tàu không thể trở về vũng neo đậu.

Chiếc tàu VT 0035 của ông Đặng Văn Thành bị sóng đánh vỡ nát.

Lúc này, giữa áp lực của sóng to, gió lớn, ông Thành buộc phải đưa tàu chạy vào cảng Bến Đình để đảm bảo an toàn cho những người trên tàu.

Ông Thành cũng hiểu rất rõ, khi có bão, sóng ở khu vực cảng rất lớn, con tàu sẽ khó trụ nổi. Đúng như dự đoán, không lâu sau, chiếc tàu VT 0035 đã bị sóng lớn đánh vỡ tan tành. Đến sáng hôm sau, con tàu chỉ còn một đống gỗ vụn.

Vài cây gỗ còn lại của tàu VT 0035.

“Chiếc tàu này là tài sản lớn nhất của gia đình tôi. Tôi phải đi vay mượn nhiều nơi mới mua được nó”- ông Thành chia sẻ và mong muốn được chính quyền hỗ trợ, tạo điều kiện để đóng lại phương tiện tiếp tục mưu sinh.

Nghĩa cử cao đẹp, tinh thần dũng cảm của ông Thành được người dân Lý Sơn kính trọng, trân quý. Nhiều người chia sẻ rằng việc đã neo tàu an toàn nhưng thấy người đang gặp nguy hiểm, ông không lo sợ mà lao ra biển dữ cứu người là rất đáng khâm phục.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, nói hành động đưa phương tiện ra tham gia tìm cứu người bị nạn trong bão dữ của ông Đặng Văn Thành là đáng trân trọng.

"Con tàu bị sóng đánh hỏng là mất mát quá lớn đối với gia đình ông Thành. Chính quyền địa phương sẽ tìm phương án hỗ trợ trong phạm vi có thể và kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ mua, đóng lại tàu để mưu sinh”- ông Huy nói.