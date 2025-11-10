Chiếc tàu lao ra biển cứu 3 người ở Lý Sơn đã bị sóng lớn đánh nát vụn

Ngày 10-11, ông Đặng Văn Thành (53 tuổi, chủ tàu Thành Tâm số hiệu VT 0035), người đã dũng cảm lái tàu lao ra biển vượt sóng lớn để cứu ba người trôi dạt trên thuyền thúng trong bão số 13, cho hay chiếc tàu của ông đã bị sóng đánh vỡ vụn.
Chuyện bắt đầu vào chiều 6-11, khi bão số 13 sắp đổ bộ, như bao chủ tàu khác, ông Thành đã cẩn thận đưa tàu vào vũng neo đậu tàu thuyền An Hải, đặc khu Lý Sơn để tránh trú, chằng buộc tránh bão. Lúc này, ngoài biển Lý Sơn, sóng gió từ cơn bão đã bắt đầu nổi lên dữ dội.
Lúc này, ông Thành nghe tin dữ, có ba người dân đảo bị sóng cuốn đi xa, mất tích trong bão số 13. Nghe tin, ông Thành lập tức mở dây buộc, đưa chiếc tàu của mình lao ra biển vượt sóng lớn, tìm kiếm ba người đang bị sóng đánh trôi dạt.
Tuy nhiên, sóng, gió lúc này quá lớn, tầm nhìn hạn chế, tàu quần thảo nhiều vòng nhưng không thể tìm thấy chiếc thúng câu trong bão. Thấy quá nguy hiểm, ông Thành đưa tàu trở về vũng neo đậu An Hải. Tuy nhiên, lúc này cửa ra vào vũng cũng bị sóng dữ bủa vây, tàu không thể trở về vũng neo đậu.
Lúc này, giữa áp lực của sóng to, gió lớn, ông Thành buộc phải đưa tàu chạy vào cảng Bến Đình để đảm bảo an toàn cho những người trên tàu.
Ông Thành cũng hiểu rất rõ, khi có bão, sóng ở khu vực cảng rất lớn, con tàu sẽ khó trụ nổi. Đúng như dự đoán, không lâu sau, chiếc tàu VT 0035 đã bị sóng lớn đánh vỡ tan tành. Đến sáng hôm sau, con tàu chỉ còn một đống gỗ vụn.
“Chiếc tàu này là tài sản lớn nhất của gia đình tôi. Tôi phải đi vay mượn nhiều nơi mới mua được nó”- ông Thành chia sẻ và mong muốn được chính quyền hỗ trợ, tạo điều kiện để đóng lại phương tiện tiếp tục mưu sinh.
Nghĩa cử cao đẹp, tinh thần dũng cảm của ông Thành được người dân Lý Sơn kính trọng, trân quý. Nhiều người chia sẻ rằng việc đã neo tàu an toàn nhưng thấy người đang gặp nguy hiểm, ông không lo sợ mà lao ra biển dữ cứu người là rất đáng khâm phục.
Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, nói hành động đưa phương tiện ra tham gia tìm cứu người bị nạn trong bão dữ của ông Đặng Văn Thành là đáng trân trọng.
"Con tàu bị sóng đánh hỏng là mất mát quá lớn đối với gia đình ông Thành. Chính quyền địa phương sẽ tìm phương án hỗ trợ trong phạm vi có thể và kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ mua, đóng lại tàu để mưu sinh”- ông Huy nói.
Khoảng 15 giờ ngày 6-11, ông DQC (44 tuổi, ngụ thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) ra khu vực cầu cảng nhảy xuống biển do mâu thuẫn gia đình. Ông Lê Văn Sanh (37 tuổi) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, cùng ngụ đặc khu Lý Sơn) chèo thuyền thúng ra cứu vớt.
Tuy nhiên, sóng to gió lớn đã cuốn ba người ra xa, không thể quay vào bờ. Lực lượng chức năng đặc khu Lý Sơn huy động tàu Thành Tâm (VT 0035) do ông Đặng Văn Thành làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm.
Đến 17 giờ 50 cùng ngày, việc tìm kiếm buộc phải tạm dừng do điều kiện thời tiết quá xấu. Tàu Thành Tâm quay về neo đậu tại cảng Bến Đình thì bị sóng đánh chìm, vỡ nát trong đêm.
Đến trưa 7-11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 Quân chủng Phòng không - Không quân được huy động từ Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn tìm kiếm. Cùng lúc, nhiều tàu vận tải, tàu cá, tàu khách của người dân địa phương cũng quần thảo tìm kiếm trên biển. Đến ngày 8-11, cả ba người được tìm thấy, khép lại hành trình tìm kiếm trong nước mắt mừng vui của người dân đảo.