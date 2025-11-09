3 người ở Lý Sơn đã ăn uống những gì để sống sót sau 48 giờ trôi lênh đênh giữa biển? 09/11/2025 20:18

Sau 48 giờ lênh đênh giữa lúc biển động kinh hoàng vì sức gió của bão số 13, cả ba người đàn ông ở Lý Sơn đã trở về trong sự vui mừng khôn xiết của hàng ngàn người dân đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Chỉ nghĩ phải cứu người, sống chết tính sau

Ngày 9-11, ngày đầu tiên sau khi trở về đất liền, hàng chục người dân Lý Sơn đã đến Trung tâm y tế Quân dân y kết hợp đảo Lý Sơn để thăm hỏi, chia vui với 3 người sống sót diệu kỳ trong tâm bão.

Ông Sanh chia sẻ về hành trình lênh đênh trên biển.

Ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) là người còn tỉnh táo nhất trong ba người. Riêng ông DQC (44 tuổi) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, cùng trú thôn Tây An Vĩnh) còn khá mệt sau hành trình 48 giờ trôi lênh đênh trên biển.

Ông Sanh cho biết, khoảng 15 giờ chiều 6-11, thấy anh C ra cầu cảng Lý Sơn rồi bất ngờ nhảy xuống, anh cùng ông Quang ngay lập tức chèo thúng câu ra cứu. Dù thời điểm đó bão số 13 sắp đổ bộ, biển động mạnh, sóng biển cao nhiều mét.

Hình ảnh ông Sanh (cầm mái chèo) và ông Quang lúc lao ra biển cứu người.

“Trong đầu lúc đó không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ phải cứu người. Sống chết mình tính sau”, ông Sanh nói.

Khi hai người vớt được ông C lên thúng, cả ba nghĩ sẽ sớm có tàu ra hỗ trợ đưa vào bờ. Thế nhưng, sóng to, gió lớn đã đánh chiếc thúng câu nhỏ bé trôi càng lúc càng xa bờ. Cho đến khi đảo Lý Sơn không còn nhìn thấy bằng mắt được, cả ba bắt đầu nghĩ đến chuyện cố gắng bám chặt lấy nhau, vượt qua cơn bão.

Đến khoảng 20 giờ tối 6-11, những cơn sóng lớn từ tâm bão số 13 đã vùi dập chiếc thúng câu, đánh lật úp và chìm đi. Lúc đó, ba người đều mặc áo phao, chỉ biết bám chặt lấy nhau chờ cứu hộ.

“Đến khoảng 10 giờ tối, vì quá mệt, nên ông C và Quang đòi buông tay. Nhìn xung quanh vẫn thấy núi, vẫn thấy ánh đèn gần bờ, tôi động viên cả hai cùng cố gắng bám sát nhau, không được buông tay. Mình còn vợ, còn con ở nhà, ráng tiếp tục sống”, ông Sanh nhớ lại.

Ăn táo thối, cua cá chết cầm cự

Sanh kể tiếp, đến khoảng nửa đêm, vì quá đuối sức, ông C đã buông tay và lạc trong những con sóng. “Một lúc sau, anh Quang cũng bảo tôi cứ bơi đi, anh không còn sức trụ nữa rồi”, ông Sanh kể. Đến 3 giờ sáng 7-11, hai người cũng bị sóng đánh lạc mất nhau.

Ông Sanh lúc được tìm thấy khi trôi lênh đênh trên biển.

“Lúc đó tôi vẫn còn áo phao, cố gắng giữ sức, tin rằng sẽ nhanh chóng được cứu. Tôi thả lỏng người, cho sóng đánh trôi dạt đi đâu thì đi. Trong lúc trôi, tôi nhặt được một nửa quả táo cùng chai nước còn một nửa. Quả táo bị hỏng nhưng vẫn cố ăn, cầm cự. Đến chiều 7-11, tôi có thấy một con tàu hàng đi ngang, tôi cố kêu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy”, Sanh kể lại.

Trong đêm 7-11 đến sáng 8-11, lúc khát quá, ông Sanh uống một ngụm nước biển uống đỡ; vớt cua chết, cá chết, rong biển ăn để cầm cự. Đến chiều 8-11 thì được cứu.

Hai ông Sanh và Quang lúc mới gặp lại nhau sau 48 giờ lênh đênh giữa biển.

Theo lời thuyền trưởng tàu tìm thấy ông Sanh, lúc vừa đưa từ dưới nước lên, ông Sanh liên tục nói mê sảng. Khi được hỏi nếu được lựa chọn lại thì có nhảy xuống cứu người hay không, ông trả lời: “Tôi vẫn lựa chọn có. Tình người với nhau, thấy chết không cứu, lương tâm không cho phép”.

Với ông Quang, suốt hai ngày, ông bấu víu vào niềm tin để sống sót. Ông bắt cá nhỏ ăn sống, hứng từng giọt mưa, uống cả nước biển để cầm hơi.

Ông Quang đang được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Quân dân y kết hợp đảo Lý Sơn.

Theo lãnh đạo Trung tâm Quân dân y kết hợp đảo Lý Sơn, hiện sức khỏe 3 người tạm ổn nhưng do phải nhịn đói khát quá lâu, ông DQC bị viêm ruột. “Dự kiến trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ chuyển viện đưa anh Cường vào đất liền điều trị.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, người dân toàn đảo Lý Sơn ai cũng vui, hạnh phúc khi biết cả 3 đều còn sống trở về với gia đình. Thương nhất là người thân, họ đã tuyệt vọng thì kỳ tích tiếp nối xuất hiện.

Theo ông Huy, ở Lý Sơn, khi kể về những câu chuyện sống sót trở về sau hàng chục giờ không phải là hiếm. Nhưng đây là kỳ tích bởi, giữa sóng gió bão tố, cả 3 bị sóng cuốn 2 ngày vẫn sống sót và trở về đầy đủ cả 3. Thêm nữa, họ đều không phải ngư dân sống nơi đầu sóng ngọn gió.

“Hai người dùng thúng ra ứng cứu là nhân viên Ban quản lý cảng Lý Sơn và người nhảy xuống biển cũng không đi biển. Kỳ tích đó nhờ một phần may mắn, phần lớn nhờ sự can trường, lỳ lợm và một “kho” kỹ năng sống trên biển của người Lý Sơn. Họ xứng danh con cháu của đội Hùng binh Hoàng Sa”, ông Huy nói.