Phó Thủ tướng yêu cầu Đắk Lắk rà soát đầy đủ thiệt hại của người dân để hỗ trợ 12/01/2026 20:55

Ngày 12-1, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và tiến độ thực hiện Chiến dịch Quang Trung.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THỦY LOAN

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng quan tâm, xem xét hỗ trợ nguồn ngân sách Trung ương cho tỉnh với tổng kinh phí 10.617 tỉ đồng nhằm khắc phục hậu quả thiên tai và đầu tư các công trình thiết yếu.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị cho phép chuyển một số nguồn kinh phí khác để sử dụng cho việc khắc phục, sửa chữa các công trình cấp bách trên địa bàn toàn tỉnh và hỗ trợ nuôi trồng thủy sản.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Phó Thủ tướng, Đắk Lắk là địa phương có số nhà sập nhiều nhất trong đợt thiên tai vừa qua. Đến nay, tỉnh đã triển khai rất hiệu quả việc sửa chữa, xây nhà ở cho người dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến ngày 15-1, Đắk Lắk cơ bản hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ theo Chiến dịch Quang Trung. Riêng các căn nhà trong khu tái định cư sẽ hoàn thành và bàn giao vào ngày 19-1, kết thúc thắng lợi Chiến dịch Quang Trung.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: THỦY LOAN

Phó Thủ tướng biểu dương sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các lực lượng vũ trang. Việc hoàn thành sửa chữa, xây dựng khoảng 1.600 căn nhà trong vòng một tháng là kết quả hết sức ấn tượng, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, ý nghĩa lớn của Chiến dịch Quang Trung.

Liên quan đến công tác khắc phục thiệt hại sau thiên tai, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk rà soát, phục hồi hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục bằng các nguồn ngân sách hiện có.

Trong đó, những nhiệm vụ cấp bách, cần thiết phải ưu tiên thực hiện trước, các công trình có tính chất lâu dài phải đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Đắk Lắk rà soát đầy đủ thiệt hại của người dân để thực hiện hỗ trợ theo Nghị định 09/2025. Đồng thời, ông giao Bộ Tài chính khẩn trương triển khai việc hỗ trợ theo quy định, bảo đảm người dân sớm ổn định đời sống, không để xảy ra tình trạng thiếu ăn, thiếu mặc.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk rà soát lại quy hoạch, sắp xếp, bố trí lại dân cư phù hợp, hạn chế tối đa rủi ro do thiên tai; đẩy nhanh phân bổ và giải ngân toàn bộ nguồn kinh phí đã được Trung ương hỗ trợ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hoàn thiện các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt, ưu tiên khôi phục và bảo vệ hạ tầng thiết yếu, nâng cao khả năng ứng phó trước các tình huống thiên tai trong thời gian tới…

Đối với các đề xuất khác của tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng cho biết sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng và các bộ, ngành liên quan để ưu tiên nguồn lực cho các địa phương bị thiệt hại nặng.