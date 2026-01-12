Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra Chiến dịch Quang Trung ở Đắk Lắk 12/01/2026 17:53

Ngày 12-1, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà cho người dân và kiểm tra tiến độ Chiến dịch Quang Trung tại Đắk Lắk.

Phó thủ tướng thăm hỏi người dân tại xã Hòa Thịnh. Ảnh: THỦY LOAN

Tại xã Hòa Thịnh, đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng và trao quà cho 10 hộ gia đình tại thôn Phú Hữu có nhà bị sập, hư hỏng nặng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk trong việc triển khai Chiến dịch Quang Trung.

Phó thủ tướng cũng đánh giá cao việc các cấp chính quyền ở Đắk Lắk đã chủ động huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó thủ tướng cùng đoàn công tác tặng quà cho người dân vùng lũ. Ảnh: THỦY LOAN

Phó thủ tướng đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân đúng tiến độ trước ngày 15-1, xem đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 606 nhà được xây dựng mới, 892 nhà bị hư hỏng nặng phải sửa chữa; 5.455 nhà bị tốc mái, nhà hư hỏng một phần cần khắc phục.

Các lực lượng đã hoàn thành sửa chữa 892/892 nhà bị hư hỏng nặng trước ngày 31-12-2025, đạt tỉ lệ 100%. Số nhà bị tốc mái, nhà hư hỏng một phần đã thực hiện xong trước ngày 10-12-2025.

Phó thủ tướng động viên người dân. Ảnh: THỦY LOAN

Đối với 606 nhà sập, đổ hoàn toàn, phải xây dựng mới, các lực lượng đã xây dựng hoàn thành 529/606 nhà, đạt tỉ lệ 87,3%. Trong đó, có nhiều căn nhà xây dựng hoàn thành đã được bàn giao cho người dân.

Tỉnh Đắk Lắk cam kết với Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, sẽ hoàn thành Chiến dịch Quang Trung vào ngày 15-1. Riêng 16 căn nhà xây dựng trong khu tái định cư hiện đã cơ bản hoàn thành, dự kiến bàn giao vào ngày 19-1.