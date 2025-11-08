Cả 3 người trên thuyền thúng ở Lý Sơn mất tích trong bão số 13 đều được cứu sống 08/11/2025 18:24

(PLO)- Chiều tối 8-11, ông Dương Quang Cường - người cuối cùng trong ba người trên thuyền thúng bị trôi dạt trong bão số 13 được tìm thấy.

Chiều 8-11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng tìm kiếm vừa tìm thấy ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ngụ thôn Tây An Vĩnh) khi đang trôi dạt trên biển.



Ông Cường là người cuối cùng trong ba người trên thuyền thúng ở đảo Lý Sơn bị sóng cuốn mất tích trong bão số 13 hôm 6-11 được cứu sống.

Khoảnh khắc gia đình nhận tin tìm thấy cả ba người trên thuyền thúng.

Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, hai người còn lại trên thuyền thúng là anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, ở thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) cũng được tìm thấy khi trôi dạt trên biển.

Ông Sanh được tìm thấy khi đang bơi trên biển chiều 8-11.

Cả ba người sau khi bị sóng biển cuốn trôi dạt thì thuyền thúng bị chìm trong bão số 13 khiến cả ba lạc nhau. Sau gần hai ngày bị mất tích, cả ba đều được tìm thấy.

Ông Sanh được tìm thấy khi đang bơi tại vị trí 14°29'17N - 190°15'44E. Ông Quang được tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) trên đường hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng phát hiện và cứu giúp.

Ông Sanh và ông Quang (áo xám) là hai người chèo thúng ra cứu ông Cường.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 6-11, ông Cường do mẫu thuẫn gia đình đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn (thuộc thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn), nhảy xuống biển.

Sau đó, anh Sanh và ông Quang dùng thúng đi ra và cứu được ông Cường. Tuy nhiên, do sóng và gió quá lớn nên cả ba người không thể chèo thúng vào bờ được.

Thấy vậy lực lượng chức năng Lý Sơn đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035) do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm. Đến 17 giờ 50, do sóng to, gió lớn việc tìm kiếm tạm dừng.

Ngày 7-11, Bộ Quốc phòng điều trực thăng tìm kiếm ba người mất tích trên.