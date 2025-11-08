Tìm thấy 1 trong 3 người trôi trên thuyền thúng ở Lý Sơn 08/11/2025 11:23

(PLO)- Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm giữa sóng to gió lớn, lực lượng chức năng ở Lý Sơn đã tìm thấy một trong ba người mất tích khi dùng thúng đi cứu người nhảy biển hôm 6-11.

Sáng 8-11, ông Nguyễn Văn Huy, chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết đã tìm thấy 1 trong 3 người trên thuyền thúng bị trôi dạt vào chiều 6-11.

Nạn nhân được tìm thấy là ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh).

Một trong ba người trôi trên thuyền thúng ở Lý Sơn

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 6-11, ông DQC (44 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) do mẫu thuẫn gia đình đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn (thuộc thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn), nhảy xuống biển.

Sau đó, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, ở thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng đi ra và cứu được ông DQC. Tuy nhiên, do sóng và gió quá lớn nên cả ba người không thể chèo thúng vào bờ được.

Cơ quan chức năng đã huy động trực thăng ra Đặc khu Lý Sơn tìm kiếm ba người bị trôi dạt trên thuyền thúng.

Thấy vậy lực lượng chức năng Lý Sơn đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035) do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm. Đến 17 giờ 50, do sóng to, gió lớn việc tìm kiếm tạm dừng.

Ngày 7-11, Bộ Quốc phòng điều trực thăng tìm kiếm ba người mất tích trên.