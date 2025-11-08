Tìm thấy thêm 1 người trên thuyền thúng mất tích trong bão số 13 08/11/2025 16:54

(PLO)- Ông Lê Văn Sanh - một trong ba người trên thuyền thúng bị trôi dạt trong bão số 13 được tìm thấy khi đang bơi trên biển.

Chiều 8-11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng tìm kiếm vừa tìm thấy ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, ở thôn Tây An Hải), một trong ba người bị trôi dạt trên thúng trong bão số 13.

Tàu An Vĩnh tìm thấy ông Lê Văn Sanh.

Theo ông Huy, khoảng 16 giờ ngày 8-11, anh Sanh được tìm thấy khi đang bơi tại vị trí 14°29'17N - 190°15'44E.

Lực lượng tìm kiếm đưa anh Sanh lên tàu.

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) cũng được tìm thấy khi trôi dạt trên biển. Ông Quang được tìm thấy vào 8 giờ 45. Ông được tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) trên đường hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng phát hiện và cứu giúp. Sau đó, ông Quang được tàu An Vĩnh đón để đưa về đặc khu Lý Sơn.

Ông Quang được tìm thấy vào sáng 8-11.

Như vậy, sau gần 2 ngày bị bị trôi dạt ra biển, ⅔ người trên thuyền thúng bị mất tích ở Lý Sơn đã được tìm thấy. Người còn mất tích là ông DQC (44 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh).

Ông Quang cho biết, ông và một người nữa chèo thúng bơi ra biển để cứu người bạn nhưng thúng bị trôi đi. Ba anh em trên thúng mà 2 người còn lại mất tích. "Sau khi thúng chìm trong tâm bão, lạc nhau luôn”, ông Quang kể lại trong video.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 6-11, ông DQC (44 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) do mẫu thuẫn gia đình đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn (thuộc thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn), nhảy xuống biển.

Sau đó, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, ở thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng đi ra và cứu được ông DQC. Tuy nhiên, do sóng và gió quá lớn nên cả ba người không thể chèo thúng vào bờ được.

Thấy vậy lực lượng chức năng Lý Sơn đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035) do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm. Đến 17 giờ 50, do sóng to, gió lớn việc tìm kiếm tạm dừng.

Ngày 7-11, Bộ Quốc phòng điều trực thăng tìm kiếm ba người mất tích trên.