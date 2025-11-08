Núi Wang Với lại xuất hiện vết nứt, người dân Quảng Ngãi thấp thỏm lo sạt lở 08/11/2025 13:14

(PLO)- Vết nứt và sạt lở đất ở núi Wang Với, tỉnh Quảng Ngãi, đe dọa an toàn của khoảng 300 người dân sinh sống dưới chân núi.

Ngày 8-11, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tổ công tác của xã đã kiểm tra thực địa tại khu vực núi Wang Với, thôn Tà Noát.



Ghi nhận cho thấy tại vị trí thứ nhất, cách khu dân cư khoảng 2 km, đã xảy ra sạt lở đất với khối lượng ước tính 3.000 - 5.000 m³. Phía dưới điểm sạt lở xuất hiện dòng nước đục không rõ nguồn.

Hàng chục hộ dân sinh sống và sản xuất ở dưới chân núi có nguy cơ ảnh hưởng sau khi xuất hiện các vết nứt.

Cách đó 200 m, một vết nứt dài khoảng 30 m, rộng 0,3 - 0,5 m vừa xuất hiện và tại vị trí thứ ba, cách 150 m, hình thành hố tụ nước rộng gần 8 m², nước từ trên cao chảy xuống nhưng không thoát ra ngoài.

Theo ông Thuận, những dấu hiệu bất thường này có thể gây ra sạt lở nghiêm trọng nếu mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến 77 hộ dân với gần 300 nhân khẩu của tổ 1 và tổ 4, thôn Tà Noát, cùng một số hộ thuộc thôn Tà Găm (xã Sơn Kỳ) nằm dưới chân núi.

Đáng chú ý, khu vực núi Wang Với từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng năm 1986 khiến hàng chục người tử vong.

Các khu vực xuất hiện vết nứt ở núi Wang Với.

“UBND xã đang theo dõi sát diễn biến thời tiết và địa chất. Nếu có mưa lũ, chúng tôi sẽ họp dân để chủ động di dời đến nơi an toàn, đồng thời kiến nghị tỉnh hỗ trợ nhu yếu phẩm, kinh phí và chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát, đưa ra giải pháp lâu dài cho người dân dưới chân núi” - ông Thuận nói.

Trước đó, tối 6-11, khi bão số 13 đổ bộ, xã Ba Vì nhận được tin xuất hiện vết nứt trên sườn núi Wang Với. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng vận động 23 hộ dân với 54 nhân khẩu sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn.