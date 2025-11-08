Lâm Đồng: Làm rõ trách nhiệm vụ 'bờ kè chắn sóng biến mất sau 1 đêm' 08/11/2025 10:36

(PLO)- Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân trong vụ “bờ kè chắn sóng biến mất sau một đêm, chủ đầu tư đổ cho thiên tai”.

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản gửi Phòng Tổ chức và Trung tâm Kiểm định Xây dựng Bình Thuận về thực hiện nội dung Kết luận thanh tra 07/KL-TTr ngày 1-10-2025 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Văn bản được ký vào hôm qua, 7-11.

Bãi biển thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PN

Theo đó, thực hiện chỉ đạo ngày 5-11 của UBND tỉnh, trong đó có nội dung giao Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai, thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Mục V Kết luận 07/KL-TTr.

Cụ thể, trước đó, Thanh tra tỉnh đã có kết luận Thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kép dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hồng Chính III, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (nay là xã Hòa Thắng, Lâm Đồng).

Để triển khai thực hiện Kết luận thanh tra, giám đốc Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Trường hợp đến mức xử lý kỷ luật thì xử lý theo thẩm quyền phân cấp quản lý công chức, viên chức. Những nội dung này báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 18-11.

Trước đó, PLO đã có bài viết “Bờ kè chắn sóng biến mất sau một đêm, chủ đầu tư đổ cho thiên tai”, thông tin về kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể dự án khu dân cư Hồng Chính III, ban đầu có tổng mức đầu tư hơn 43 tỉ đồng, năm 2018 điều chỉnh còn 32,6 tỉ đồng, với diện tích 58.310 m² được triển khai với mục tiêu xây dựng khu dân cư mới, ổn định chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trong tổng thể dự án, hạng mục thi công rọ đá, bờ kè, cống thoát nước có chiều dài 158,5 m đã được nghiệm thu thanh toán hồi tháng 12-2019 với hơn 1,7 tỉ đồng.

Thế nhưng, chưa đầy hai năm sau, ngày 16-5-2021, hạng mục bờ kè chắn sóng kiên cố này xảy ra sự cố, toàn bộ bờ kè chắn sóng dài hơn 158 m bị sạt lở, cuốn trôi hoàn toàn. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã không báo cáo sự cố nói trên đến cơ quan chức năng mà tự ý làm việc với các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, lập biên bản ghi nhận hạng mục bị cuốn trôi là do "thiên tai bất khả kháng", không phải lỗi của nhà thầu, đồng thời thống nhất giữ nguyên hiện trạng sạt lở.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định hành vi không báo cáo sự cố cuốn trôi bờ kè chắn sóng dài hơn 158 m đã dẫn đến việc không thể tổ chức giám định, xác định nguyên nhân, trách nhiệm theo quy định, gây thất thoát hơn 1,7 tỉ đồng của nhà nước.

Ngoài sai phạm trên, kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều sai phạm khác, như lập, thẩm tra, thẩm định thiết kế, thi công 152 m kè đá nằm ngoài ranh quy hoạch thu hồi đất của dự án, vi phạm Luật Xây dựng.

Thi công trên diện tích 318 m2 đất của người dân khi chưa có quyết định thu hồi đất, chưa bồi thường. Đến thời điểm thanh tra, dự án đã hoàn thành việc xây dựng tuy nhiên chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, mới bố trí 17/267 lô đất để phục vụ tái định cư tại chỗ, chưa đáp ứng mục tiêu dự án…

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân ở nhiều đơn vị, địa phương liên quan; chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của phó giám đốc Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận và các cá nhân có liên quan.