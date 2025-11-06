Hoãn giải chạy LamDong Trail 2025 do bão số 13 06/11/2025 11:53

(PLO)- Thời điểm diễn ra giải LamDong Trail 2025 cũng là thời điểm bão số 13 vào đất liền nên Sở VH-TT&DL đề nghị đơn vị tổ chức hoãn ngay sự kiện này.

Ngày 6-11, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng đã phát công văn hỏa tốc gởi Công ty Cổ phần Nón Xanh, đơn vị tổ chức giải LamDong Trail 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9-11.

Được biết đây là giải chạy nhiều cự ly, có khá đông vận động viên đăng ký tham gia.

Poster Giải LamDong Trail 2025.

Theo dự báo, vào thời điểm bão đổ bộ, tỉnh Lâm Đồng diễn ra giải LamDong Trail 2025 do Công ty Cổ phần Nón Xanh tổ chức. Giải quy tụ đông đảo vận động viên trong và ngoài nước tham gia.

Để tập trung lực lượng triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với bão số 13, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và các vận động viên tham gia giải, Sở VH-TT&DL đề nghị Công ty Cổ phần Nón Xanh hoãn giải chạy, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, các chỉ đạo của cơ quan thẩm quyền về việc ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan, có văn bản báo cáo xin phép tổ chức sự kiện trên vào thời điểm thích hợp khác.